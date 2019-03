Klimaatactiviste Greta Thunberg betoogt met scholieren in Duitsland ttr

01 maart 2019

11u07

Bron: belga 1 De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is voor het eerst voor een spijbelactie naar Duitsland gereisd. Samen met ongeveer 3.000 scholieren betoogde de 16-jarige vandaag in de havenstad Hamburg, in het noorden van Duitsland, voor een beter klimaatbeleid.

Op borden en spandoeken stonden slogans als "het klimaat kan niet wachten" en "make earth cool again!". De betogers trekken door de binnenstad tot aan Rathausmarkt, het centrale plein van Hamburg. Daar wil Thunberg, die vakantie heeft, een korte toespraak houden. Ze nam eerder deel aan betogingen in Brussel, Parijs en Antwerpen.

Ongeveer een half jaar geleden begon Thunberg op haar eentje voor het parlement in Stockholm te manifesteren voor sterkere inspanningen voor de vrijwaring van het klimaat. Sinds haar verschijning op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Katowice, Polen, en op het World Economic Forum in Davos, Zwitserland, is ze wereldwijd bekend.

Leerlingen en studenten in de hele wereld volgen ondertussen haar voorbeeld en manifesteren onder het motto #FridaysForFuture voor een betere bescherming van het klimaat. In Duitsland betogen elke vrijdag duizenden jongeren.