Klimaatactiviste Greta Thunberg aangekomen in Lissabon LH

03 december 2019

14u49

Bron: ANP 0 Klimaatactiviste Greta Thunberg is deze middag in Lissabon aangekomen na een overtocht van 20 dagen vanuit New York. De Zweedse is teruggekeerd naar Europa om de klimaattop in Madrid bij te wonen.

Thunberg werd opgewacht door honderden zingende supporters met spandoeken toen haar boot in de haven aanmeerde en ze aan wal stapte.

Ze was aanvankelijk onderweg naar Chili om de klimaattop van de Verenigde Naties bij te wonen, maar door de onlusten in het Zuid-Amerikaanse land is die conferentie verplaatst naar Madrid.

Thunberg stak eerder met anderen per zeilboot vanuit Groot-Brittannië de Atlantische Oceaan over. Thunberg sprak in New York de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Vanuit de VS zou ze doorreizen naar Chili. De klimaatconferentie in Madrid is gisteren begonnen.