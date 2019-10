Klimaatactivist die verkleed als Boris Johnson de Big Ben beklom opgepakt IB

19 oktober 2019

03u35

Bron: Belga, The Guardian 0 De Londense politie heeft gisterenavond een klimaatactivist van Extinction Rebellion opgepakt enkele uren nadat hij de in de steigers staande Big Ben had beklommen. Vlak onder de iconische klok hing hij twee spandoeken op.

Volgens de Britse tak van Extinction Rebellion gaat het om een boomchirurg die "naar boven klom om een spandoek te ontrollen gekleed als (Britse premier) Boris Johnson".

De politie van Londen liet weten dat de man, een veertiger, net voor 19 uur (20 uur Belgische tijd) is opgepakt op verdenking van het "onrechtmatig betreden van een beschermde site". Hij is in hechtenis geplaatst.

