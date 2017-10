Klimaat, ongelijkheid, vrouwen en cannabis: Nieuw-Zeelands jongste premier ooit legt prioriteiten vast TT

12u37

Bron: Reuters, The Guardian 0 AFP Nieuw-Zeelands nieuwste premier Jacinda Ardern. Een referendum over de legalisering van cannabis, meer aandacht voor het milieu, de positie van de vrouw en de groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk. Dat zijn de belangrijkste ambities van Nieuw-Zeelands nieuwe regering, onder leiding van de jongste premier ooit, Jacinda Ardern (37).

Vooral het nieuwe beleid voor softdrugs in de regering is opvallend, aangezien geen enkele grote partij het thema tijdens de verkiezingscampagne hoog op de agenda had staan.



De Groene partij, die gedoogsteun geeft aan Arderns Labourpartij, onthulde dat de nieuwe premier ingestemd heeft met het referendum over de legalisering van cannabis voor persoonlijk gebruik. Drugmisbruik zal in de toekomst bovendien veel meer als een gezondheidsprobleem aangepakt worden dan als een vorm van criminaliteit. Zo stijgen de budgetten voor afkickcentra gevoelig.



Nieuw-Zeeland zou zo het eerste land in de Pacifische regio kunnen worden waar persoonlijk gebruik van cannabis legaal zou kunnen worden. "Wat we nu doen, werkt gewoonweg niet, dus we zijn akkoord gegaan met een referendum", bevestigde Ardern het initiatief van de Groenen vandaag.

Derde vrouwelijke premier

Nieuw-Zeeland krijgt straks dus een nieuwe regering onder leiding van de sociaaldemocraten, ondanks de klinkende overwinning van de conservatieve partij bij de verkiezingen in september. De Labourpartij en de nationalistische NZF ondertekenden vandaag de coalitieovereenkomst, met gedoogsteun van de Groenen. Premier wordt de sociaaldemocrate Jacinda Ardern, de jongste eerste minister in de geschiedenis van het land en de derde vrouwelijke premier ooit.

Getty Images Ardern ondertekende een gedoogsteunovereenkomst met de Groene partijleider James Shaw.

"Grote ambities, als vrouw en als premier"

Ardern wil van Nieuw-Zeeland een land maken "waar het milieu wordt beschermd, waar we voor de meest kwetsbaren zorgen, waar we onze gezinnen steunen en waar we ervoor de burgers de basisbehoeften geven die ze nodig hebben, zoals een dak boven hun hoofd".



De nieuwe premier wil ook in de positie van vrouwen in Nieuw-Zeeland stappen vooruit zetten. "Ik heb grote ambities, als vrouw en als premier, om vrouwen evenveel te laten verdienen als mannen, om vrouwen te steunen in welke keuze ze ook willen maken in hun carrière. Dat thema ligt me heel na aan het hart."



Verder kon de Groene partij belangrijke punten binnenhalen zoals meer geld naar natuurbeheer, de aanpak van de loonkloof, wijzigingen in de gezondheidszorg en een onafhankelijke klimaatcommissie.

Directe democratie

De socialisten gaan regeren met de populistische NZF. Die laatste partij koos ervoor in zee te gaan met Labour waardoor de conservatieven buitenspel werden gezet. NZF levert met de 72-jarige Winston Peters ook de vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken. NZF is een grote voorstander van directe democratie en kon daardoor akkoord gaan met een referendum over de legalisering van softdrugs.



Peters hield Labour lang in spanning. Beide partijen onderhandelden een maand lang, en pas donderdag kondigde Peters na een ellenlange speech uiteindelijk aan dat hij voor een samenwerking met Labour gekozen had. "In de loop van zijn speech kreeg ik het gevoel dat we een gemeenschappelijke grond delen", zei Ardern. "Namelijk dat alle Nieuw-Zeelanders moeten kunne profiteren van economische vooruitgang. Toen dacht ik: 'Hij gaat met ons in zee'."



De coalitie heeft een meerderheid van 63 van de 120 zetels in het parlement.

Getty Images Met Winston Peters ondertekende Ardern een regeerakkoord.