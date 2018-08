Kleutertjes zitten twee dagen lang in autowrak in greppel nadat mama sterft bij ongeval ADN

21 augustus 2018

17u33 3 Twee Amerikaanse kleutertjes hebben twee dagen zonder water of eten in een autowrak gezeten nadat hun mama was omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. De kleintjes zaten mee in de wagen op het moment van de fatale crash. Een 3-jarig kind kon uiteindelijk uit het verhakkelde voertuig klimmen en werd opgemerkt langs de kant van de weg. Zo konden hij en zijn 1-jarige broertje gered worden.

De politie van Camden kreeg maandagochtend rond acht uur een melding binnen dat er een kind ronddwaalde langs de Arkansas State Highway 24 in Camden. De politie kwam ter plaatse en trof een gehavend 3-jarige jongetje aan, met verschillende krassen en snijwonden in zijn gezichtje en op zijn lichaam. Agenten namen het verder gezonde knaapje mee naar het bureau, waar ze hem verzorgden en water en eten gaven. Intussen lanceerde het korps een oproep op sociale media in de hoop het kind en zijn ouders te kunnen identificeren. De familie van de kleine Kylen herkende hem meteen en liet weten dat ze de moeder en haar twee kinderen al enkele dagen niet meer hadden gezien.

Please help the Ouachita County Sheriff’s Department identify this child. The child was located on Highway 24 in Camden, Arkansas near Harvey’s Grocery. If you have any information please contact the sheriffs office at 870-231-5300. pic.twitter.com/LQuUw02Khw Camden Police Department(@ PoliceCamden) link

Daarop ging de politie opnieuw naar de plaats waar ze de kleuter hadden aangetroffen. Wat verder merkten ze schade aan een vangrail op. Dieper in de greppel – onzichtbaar van de weg – ontdekten ze een autowrak dat op zijn zij lag. Vlakbij lag een overleden jonge vrouw, die uit het voertuig was geslingerd bij de klap. Toen de agenten vervolgens het wrak naderden, viel hun mond open. Op de achterbank zat een 1-jarig kind nog vastgeklikt in een scheef autostoeltje. Het kind was wakker en alert en kon veilig uit de wagen worden gehaald. De jongen wordt momenteel verzorgd in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen.

Uit het politieonderzoek blijkt dat de crash zeker twee dagen eerder moet gebeurd zijn. Al die tijd zaten de kindjes zonder eten en drinken in het autowrak, met hun dode mama op de grond wat verderop. “Ze moeten door een ware hel zijn gegaan”, stelt politieluitenant Nathan Greeley.

Als Kylen niet uit de auto had kunnen klimmen, waren hij en zijn broertje mogelijk niet op tijd gevonden. Opa James Holliman moet er niet aan denken. “Hij is een held”, vindt de grootvader. De familie kwam in het ziekenhuis nog te weten dat mama Lisa Holliman (25) vier weken zwanger was toen ze stierf. “Dat wisten we nog niet”, aldus haar ontroostbare papa. "Nu zijn we twee schatten kwijt."

De politie onderzoekt momenteel hoe het ongeval is kunnen gebeuren.