Kleuter na bijna 5 uur bevrijd onder puin van ingestort pand in Nederland

07 december 2019

16u55

Bron: AD.nl 6 Een vijfjarige jongetje dat urenlang gekneld zat onder de puinhopen van een ingestort pand in het Nederlandse Coevorden is rond 20 uur bevrijd uit zijn benarde positie. Het kind is volgens in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht. Het pand stortte in na een explosie. De vader van het jongetje was enkele uren eerdere al bevrijd.

Omstanders applaudisseerden toen het jongetje door hulpdiensten naar buiten werd gedragen. De vader van het kind werd ‘s middags kort nadat er in de grillroom aan de Sallandsestraat een explosie plaatsvond al uit het pand gehaald. De brandweer denkt dat alle personen die in het pand aanwezig waren er nu uit zijn. Later zaterdagavond gaan de hulpverleners voor alle zekerheid nogmaals in het puin kijken. De verwachting is niet dat er nog slachtoffers worden aangetroffen, aldus de veiligheidsregio.

Burgemeester Bert Bouwmeester laat weten dat hij in gedachten bij het jongetje en zijn familie is. Hij spreekt zijn complimenten uit aan “alle hulpverleners voor hun geweldige inzet. Het zijn helden”. Hij was bezorgd dat de kleuter onderkoeld zou geraken.

Rond 15 uur stortte een grillroom in door een explosie. De vader van het jongetje, de eigenaar van het pand, is vrij snel uit het pand gehaald en naar het ziekenhuis gebracht.

Instabiel

De straat was afgezet met linten. De brandweer hield toeschouwers op afstand. “Het pand is instabiel en de brandweer kan het pand niet in”, meldde burgemeester Bert Bouwmeester eerder. Die was toevallig in de buurt toen de ontploffing zich voordeed waardoor hij snel kon praten met de hulpverleners.



Volgens de burgervader was er sprake van een gasexplosie. “Omwonenden die ik sprak hoorden een enorme knal. Het pand is helemaal weg, alleen het dak is er nog.” Ook heeft Bouwmeester gesproken met familie van de slachtoffers.



De explosie vond rond 15 uur plaats. Het pand van Grillroom Ali Baba is gevestigd aan de Sallandsestraat. Op beelden is te zien dat alleen het dak van het pand nog enigszins heel is gebleven. Ook sommige geparkeerde auto’s raakten bedolven onder het puin. Het pand links van de grillroom is beschadigd, zegt brandweerwoordvoerder Paul van Dijken. De andere panden lijken er goed van af te zijn gekomen.

Heftig geschreeuw

“Het was alsof er een vliegtuig neerstortte”, vertelt Meike Meppelink, die een paar huizen verderop woont, tegen Dagblad van het Noorden. Ze was thuis toen ze de explosie hoorde. “Zoiets vergeet je nooit weer. Ik hoorde heftig geschreeuw. Heel wanhopig klonk het.”



De hulpdiensten waren er snel, vertelt ze. “Gelukkig. Ik heb gekeken of ik nog kon helpen. Ik leef met die mensen mee. Ik hoop zo dat alles goed komt.”

