Kleuter die urenlang onder puin lag van ingestorte grillroom in Nederland is stabiel

08 december 2019

12u48

Bron: Belga, AD.nl 1 De toestand van het 5-jarige jongetje dat gisteren urenlang vastzat onder het puin van een ingestort pand in Coevorden, in het oosten van Nederland, is stabiel. Dat meldt de gemeente vandaag op Facebook. Het kind werd gisterenavond bevrijd uit de benarde positie waarin het belandde toen de grillroom van zijn vader instortte na een explosie.

Omstanders applaudisseerden toen het jongetje, Kenan genaamd, gisteravond door hulpdiensten naar buiten werd gedragen. Burgemeester Bert Bouwmeester liet eerder weten zich grote zorgen te maken over Kenan, die in “zorgwekkende toestand” naar het ziekenhuis werd gebracht nadat hij urenlang gekneld had gezeten.

"We hebben vanochtend contact gehad met de familie van Kenan", zegt burgemeester Bert Bouwmeester. "Ze zijn als gezin herenigd in het ziekenhuis en de toestand van Kenan is stabiel. Als burgemeester wil ik de inwoners bedanken voor al het medeleven en de warme reacties richting de familie en de hulpverleners."

Het jongetje is het zoontje van de eigenaar van grillroom Ali Baba. De grillroom stortte in door een explosie waarvan de oorzaak nog onbekend is. De vader van het jongetje kon als eerste bevrijd worden vanonder het puin.

Voor de reddingsoperatie werd in de buurt gas, water en stroom afgesloten. Dat is inmiddels weer hersteld. Omwonenden mochten zaterdagavond weer naar huis. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De politie gaat maandag verder met het onderzoek, dat naar verwachting enkele dagen gaat duren. De locatie is afgezet. Omwonenden hebben een brief gekregen met de melding dat ze niets op mogen ruimen.