Kleuter al 4,5 uur gekneld onder puin na explosie in Nederland: “We maken ons zorgen” Redactie

07 december 2019

16u55

Bron: AD.nl 1 In Nederland zit een jongetje van vijf jaar oud gekneld in het puin van een ingestorte pand in Coevorden, bij de stad Drenthe. Dat heeft burgemeester Bert Bouwmeester laten weten. Hij maakt zich grote zorgen over het jongetje. Hij is de zoon van de man die eerder op de dag uit het pand is gered. Dat is de eigenaar van de zaak die instortte na een explosie.

Gespecialiseerde teams zijn al een tijd bezig om bij de jongen te komen. Dat vergt een zeer zorgvuldige aanpak en kost tijd, zegt de gemeente. “De situatie wordt zodanig dat wij ons zorgen beginnen te maken over zijn spoedige redding. De kans op onderkoeling is groot. Er wordt alles aan gedaan om hem zo warm mogelijk te houden en zo snel mogelijk uit het puin te halen”, zegt Bouwmeester op de site van de gemeente.

Een woordvoerster van de gemeente zegt dat de vader, die naar een ziekenhuis in Groningen is gebracht, aanspreekbaar is. Om veilig te kunnen werken zijn de stroom en het water in de omgeving afgesloten. Een bouwkraan wordt ingezet en geparkeerde auto’s worden verwijderd.

Rond 15 uur stortte een grillroom in door een explosie. De vader van het jongetje, de eigenaar van het pand, is vrij snel uit het pand gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hij is intussen aanspreekbaar. Ook met jongetje dat nog vast zit, zouden de hulpdiensten contact hebben.

Instabiel

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De straat is afgezet met linten. De brandweer houdt toeschouwers op afstand. “Het pand is instabiel en de brandweer kan het pand niet in”, meldde burgemeester Bert Bouwmeester eerder. Die was toevallig in de buurt toen de ontploffing zich voordeed waardoor hij snel kon praten met de hulpverleners.



Volgens de burgervader was er sprake van een gasexplosie. “Omwonenden die ik sprak hoorden een enorme knal. Het pand is helemaal weg, alleen het dak is er nog.” Ook heeft Bouwmeester gesproken met familie van de slachtoffers.



De explosie vond rond 15 uur plaats. Het pand van Grillroom Ali Baba is gevestigd aan de Sallandsestraat. Op beelden is te zien dat alleen het dak van het pand nog enigszins heel is gebleven. Ook sommige geparkeerde auto’s raakten bedolven onder het puin. Het pand links van de grillroom is beschadigd, zegt brandweerwoordvoerder Paul van Dijken. De andere panden lijken er goed van af te zijn gekomen.

Heftig geschreeuw

“Het was alsof er een vliegtuig neerstortte”, vertelt Meike Meppelink, die een paar huizen verderop woont, tegen Dagblad van het Noorden. Ze was thuis toen ze de explosie hoorde. “Zoiets vergeet je nooit weer. Ik hoorde heftig geschreeuw. Heel wanhopig klonk het.”



De hulpdiensten waren er snel, vertelt ze. “Gelukkig. Ik heb gekeken of ik nog kon helpen. Ik leef met die mensen mee. Ik hoop zo dat alles goed komt.”

