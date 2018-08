Kleuter (4) overleeft val vanop vijfde verdieping omdat hij in struik belandt HR

20 augustus 2018

14u32

Bron: Le Parisien 0 In het Franse Maisons-Laffitte, op zo'n 20 kilometer van Parijs, heeft een kleuter een val uit een raam op de vijfde verdieping overleefd. De jongen zijn val werd gebroken door een struik.

Het tragische ongeval gebeurde vrijdagavond. Omstreeks 21.40 uur was de kleuter even aan de aandacht van zijn ouders ontsnapt. Even later viel hij uit het raam boven zijn bed naar beneden. De ouders werden verwittigd door een buurman. De vader droeg het kindje eerst nog terug naar huis en verwittigde daar de hulpdiensten. Die brachten de 4-jarige naar een ziekenhuis in Parijs. Hij had enkele gebroken ribben en een geperforeerde milt.