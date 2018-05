Kleuter (4) die door Malinese ‘Spider Man’ gered werd, was al gevallen van nog hoger balkon terwijl vader Pokémon Go gaan spelen was avh

29 mei 2018

10u48

Bron: Franceinfo; Daily Mail 11 Mamoudou Gassama, een 22-jarige Malinese migrant zonder papieren, twijfelde zaterdag geen seconde toen hij een kleuter van een balkon in Parijs zag bungelen. In enkele seconden klauterde hij op de gevel om de kleine jongen te redden. Uit verder onderzoek is nu gebleken dat de jongen al gevallen was van een nog hoger balkon, maar kon hij zich nog op wonderbaarlijke wijze vastklampen aan een lager balkon. Ondertussen was zijn vader Pokémon Go gaan spelen in de stad.

Het vervolg van Gassama’s heldendaad kennen we ondertussen: gisteren werd hij ontvangen door de Franse president Macron, die hem naturaliseerde tot Fransman. Gassama krijgt ook een job bij de brandweer. Maar de reden waarom de kleine jongen aan het balkon bungelde was tot nu onduidelijk. Blijkbaar was de kleuter al 4,5 meter naar beneden gevallen voor hij zich kon vastklampen aan een balustrade, zo luidt het bij een bron bij het onderzoek. “Het is ongelofelijk dat hij niet is blijven vallen”, zegt de bron. “Hij leek aan het gebouw te kleven, zoals een andere kleine Spider Man.”

Pokémon Go

Terwijl de heldhaftige Malinees de kleuter van de balustrade redde, was de 36-jarige vader van het kind doodleuk Pokémon Go aan het spelen in de stad. Eerder die avond was hij ook al gaan shoppen, terwijl zijn zoontje helemaal alleen in het appartement zat. De jongen klom uit een raam en viel naar beneden.

“De vader is erg geschrokken, omdat hij beseft wat hij gedaan heeft en hoe dit had kunnen aflopen”, zegt openbare aanklager Francois Molins. De man is ondertussen op borg vrij, maar hij riskeert een celstraf van twee jaar.