Kleurcodes voor reizen worden binnenkort aangepast MDG

03 augustus 2020

13u57 46 Europese regio’s krijgen een kleurcode toegewezen waarop het reisadvies wordt gebaseerd. De procedure om een oranje of rode kleurcode te geven, zal aangepast worden. Dat bevestigt FOD Volksgezondheid.



“De procedure wordt morgen aangepast”, vertelt Vinciane Charlier, woordvoerster van de FOD Volksgezondheid. Morgen komt Celeval, de federale evaluatiecel, opnieuw samen. Na die bijeenkomst zal Steven Van Gucht, die de komende twee weken voorzitter is van Celeval, meer informatie geven over wat er beslist wordt. “Om misverstanden te voorkomen”, volgens FOD Volksgezondheid.

De woordvoerder van Buitenlandse Zaken, Karl Lagatie, geeft mee dat de FOD Buitenlandse Zaken zelf geen beslissingen neemt. Celeval brengt alles in kaart en hakt de knopen door. “Het expertenpanel volgt niet enkel de statistische, maar ook de sanitaire ontwikkelingen”. Met sanitaire maatregelen wordt het beschermen van de gezondheid bedoeld.

Commotie

Dit weekend scherpte Buitenlandse Zaken het reisadvies voor de Zwitserse regio rond het Meer van Genève, met onder meer de steden Genève, Montreux en Lausanne, aan naar code rood. Ook delen van Bulgarije, Roemenië, Frankrijk en Spanje moesten eraan geloven. Wat betekent dat reizen naar die regio’s op dit ogenblik niet is toegelaten en reizigers die terugkeren verplicht in quarantaine moeten en een coronatest moeten ondergaan. De beslissing zorgde voor heel wat commotie.

“Niet te begrijpen. Wij hebben hier een social distancing van kilometers als we in de bergen wandelen. Geen drukke strandbars, maar rust en gezonde berglucht”, klinkt het bij enkele landgenoten die vertoeven in Zwitserland. Het land ging zondag terecht bij de Europese Unie om te vermijden dat andere Europese landen dezelfde maatregel zouden nemen als België.

