Kleinzoon wint bizar juridisch gevecht en mag lijk seriemoordenaar Charles Manson ophalen

13 maart 2018

11u17

Bron: CNN, Fox News 0 Sekteleider en seriemoordenaar Charles Manson overleed in november op 83-jarige leeftijd. Zijn lijk wordt sindsdien op ijs bewaard in een mortuarium in Bakersfield. Mansons kleinzoon, Jason Freeman, won een rechtszaak tegen twee andere partijen om het lichaam te recupereren.

Charles Manson kreeg levenslang voor het beramen en laten uitvoeren van de moord op de zwangere actrice Sharon Tate en op nog acht anderen in 1969. De duivelse crimineel stierf bijna vier maanden geleden een natuurlijke dood in het ziekenhuis van Bakersfield.

Er ontstond daarna een juridisch gevecht over het nalatenschap van Charles Manson - met mogelijk lucratieve rechten op zijn liedjes, zijn beeltenis en op ander materiaal - maar ook over zijn lijk. Dat moest dringend weg uit het mortuarium.

Drie partijen claimden het opgebaarde lichaam: Jason Freeman, Michael Brunner en Michael Channels. Zij beweerden respectievelijk de kleinzoon, de zoon en een pennenvriend van Manson te zijn. Channels zei dat hij het testament van de sekteleider in handen had en dat hij de enige wettelijke erfgenaam daarin was. Brunner kreeg de steun van Matthew Lentz, die ook beweert een zoon van Charles Manson te zijn. Freeman, Brunner en Channels vielen elkaar juridisch op al die - mogelijk valse - beweringen aan. Rechter Alisa Knight oordeelde dat het aangeboden testament van Channels niet rechtsgeldig was, dat Brunner geadopteerd werd door zijn grootouders aan moederszijde en dus niet meer als zoon van Manson beschouwd werd, en dat Freeman wél een wettelijke afstammeling van Manson was. In dit toch wel bizarre proces kreeg Freeman zo het lijk 'toegewezen'.

Om te vermijden dat er foto's van Mansons lichaam tegen fikse vergoedingen openbaar zouden worden gemaakt, ligt het onder een valse naam opgebaard in Bakersfield. Slechts twee mensen weten welk lijk dat van Manson is.

Freeman zegt aan CNN dat hij het lijk van zijn grootvader zal laten en cremeren. Michael Brunner en Michael Channels zijn uitgenodigd op het geplande afscheid, voegt hij eraan toe. Over de rest van de erfenis werd nog geen juridische uitspraak gedaan.