Kleinzoon Winston Churchill neemt met krop in de keel afscheid van parlement: “Jammer dat het zo moet eindigen” TT

04 september 2019

18u12 1 Na 37 jaar dienst als parlementslid voor de Conservatieve partij heeft Nicholas Soames, kleinzoon van Winston Churchill, vanmiddag zijn afscheid als politicus aangekondigd in het Britse Lagerhuis. Soames, bijna in tranen, noemde het een spijtige zaak dat hij na al die tijd aan de kant werd geschoven door zijn eigen partij.

Soames is een van de 21 Conservatieven die gisterenavond zonder pardon uit de partij werden gezet omdat ze met de oppositie hadden meegestemd. Ze zetelen nu als onafhankelijke in het Lagerhuis. Behalve Soames gaat het ook om verschillende andere prominente partijleden, zoals bijvoorbeeld Philip Hammond, die tot anderhalve maand geleden nog minister van Financiën was.

Soames, die al sinds 1983 in het parlement zetelt, riep zijn collega's tijdens het debat over de wet die een no deal-brexit moet vermijden, op om vóór te stemmen. Hij is er naar eigen zeggen wel voorstander van dat het resultaat van het referendum uit 2016 gerespecteerd moet worden, maar niet te allen prijze.

Bij het begin van zijn tussenkomst kreeg Soames nog de lachers op zijn hand: “Ik heb drie keer voor het echtscheidingsakkoord met de EU gestemd, wat meer is dan de premier en andere leden van de regering wier ontrouw zo’n inspiratie voor ons is geweest.”

Pas daarna kreeg Soames een krop in de keel. “Ik zal niet meer meedoen aan de volgende verkiezingen. En dus nader ik het einde van 37 jaar in dienst van dit Huis, waarvan ik een trots en vereerd lid ben geweest. Ik vind het echt bijzonder jammer dat het op deze manier moet eindigen. Ik hoop van ganser harte dat dit Huis de geest van compromis, bescheidenheid en begrip zal terugvinden, die ons zal toelaten verder te gaan met het werk in het belang van het hele land. Het werk dat jammer genoeg genegeerd is terwijl wij zoveel tijd spendeerden aan het worstelen met de brexit.”

