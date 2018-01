Kleinzoon Osama Bin Laden dood: “Hij speelde vaak dat hij als martelaar stierf” KVDS

Bron: Newsweek 3 rv Hamza bin Laden, de vader van de gestorven jongen, op een archiefbeeld. Van zijn zoon zelf zijn er geen foto's bekend. Een van de kleinzonen van terrorist Osama Bin Laden is gestorven. Dat staat te lezen in een brief die gepubliceerd werd door een propagandakanaal van al-Qaida: Global Islamic Media Front. De jongen was een zoon van Hamza Bin Laden, de favoriete zoon van Osama en posterboy van de terreurgroep.

De brief is van de hand van Hamza zelf - zo staat in de titel - en gericht aan zijn familie. “We troosten onszelf en u allemaal om het martelaarschap van onze heldhaftige welp. De kleinzoon van moed. Onze zoon Osama. Dat Allah zich over hem mag ontfermen”, staat er te lezen.

Omstandigheden

Hamza – van wie gedacht wordt dat hij een twintiger is – zegt dat zijn zoon “nog jong” was, maar over de precieze omstandigheden van zijn overlijden worden geen details gegeven. Er worden geen operaties, gevechten of aanvallen van drones vermeld. Al-Arabiya – een nieuwskanaal uit Saoedi Arabië – verwijst naar bronnen die zeggen dat de jongen 12 jaar was en speculeert dat hij stierf aan een ziekte. (lees hieronder verder)

afp Hamza Bin Laden op een foto uit 2001. De terrorist staat op de most wanted-lijst van de Verenigde Staten.

rv Hamza Bin Laden met vader Osama.

Volgens Hamza speelde zijn zoon Osama vaak dat hij als martelaar stierf, als hij met andere kinderen samen was. Hij zou ook ontroostbaar geweest zijn toen zijn opa door Amerikaanse troepen werd gedood in 2011, na de aanslagen in New York en Washington op 11 september 2001. Daarbij vielen bijna 3.000 doden. “Mijn zoon was ongelofelijk triest, tot op een punt dat we het niet verwacht hadden”, zo schrijft Hamza. “We vonden hem in een hoekje van ons huis, wenend.”

Propaganda

Het is niet ongebruikelijk dat Jihadigroepen bepaalde gebeurtenissen verheffen en emotionele taal gebruiken in hun propaganda, die niet noodzakelijk overeenstemmen met de werkelijkheid. Doel is om hun aanhangers te raken en potentiële nieuwe rekruten te werven. (lees hieronder verder)

ap Hamza Bin Laden. Van wanneer dit beeld dateert, weet niemand

Hamza Bin Laden zou intussen een van de leidende figuren zijn binnen al-Qaida en omwille van zijn familienaam als symbool gebruikt worden om de populariteit van Islamitische Staat (IS) te bestrijden. Doel zou zijn om alle Jihadisten binnen al-Qaida te verzamelen. In eerdere mededelingen riep de zoon van Osama Bin Laden moslims op om de dood van zijn vader te wreken en Amerikaanse doelwitten aan te vallen. Hij moedigde ook ‘lone wolfs’ aan om aanslagen te plegen in het Westen.

AP Hamza in 2001.