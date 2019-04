Kleinste luxejet ter wereld (kostprijs 2 miljoen euro) voor het eerst in de lucht

De Flaris LAR01 is een mini-jet van het Poolse bedrijf Metal-Master. Het vliegtuig met amper vijf zitplaatsen is even wendbaar als een zweefvliegtuig, maar heeft de actieradius van een jet. Ervaren piloot Wieslaw Cena maakte begin april een eerste ritje met het toestel, dat een kostprijs heeft van twee miljoen euro.