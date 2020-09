Kleinkinderen van Franco moeten landgoed afstaan aan Spaanse staat KVE

02 september 2020

17u16

Bron: Belga 1 E en Spaanse rechtbank heeft zes kleinkinderen van Francisco Franco verplicht om een illegaal verworven landgoed af te staan aan de staat. De familie van de ex-dictator maakte de voorbije decennia gebruik van de voormalige zomerresidentie Pazo de Meiras in Galicië.

Het in de 19de eeuw gebouwde slot werd in 1938, tijdens de Spaanse burgeroorlog, door zakenlui aan Franco (1892-1975) cadeau gegeven. De dictator bracht er vaak zijn zomervakanties door.

De rechtbank van A Coruña sprak zich woensdag uit over de klacht die vorig jaar door de Spaanse socialistische regering was ingediend om Pazo de Meiras terug te krijgen. De regering oordeelde dat de ex-dictator het landgoed op frauduleuze wijze in handen kreeg.



Het regionaal parlement van Galicië klasseerde het landgoed vorig jaar als cultureel erfgoed. Dat moet volgens de Spaanse regering altijd open staan voor het publiek. De familie van Franco verzette zich daartegen en vond dat het domein privébezit is. De rechtbank gaf hen woensdag ongelijk. De kleinkinderen van de ex-dictator kunnen nog in beroep gaan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.