Kleinere winkels mogen in Duitsland weer open

20 april 2020

11u17

Bron: Belga 2 In Duitsland mag vanaf vandaag een aantal winkels de deuren weer openen. Het is een eerste stap in de versoepeling van de coronamaatregelen in het land. Het gaat om kleinere winkels met een oppervlakte tot 800 vierkante meter. Bezoekers moeten zich wel aan afstandsregels kunnen houden.

Ook boekhandels en fietsenwinkels, en in sommige deelstaten zelfs de dierentuinen, mogen ongeacht de vloeroppervlakte weer open, al gebeurt dat niet overal in alle deelstaten tegelijkertijd. Grotere winkels en winkels in grote Duitse steden zullen later worden geopend als onderdeel van een gefaseerde terugkeer naar een normaler bestaan.

In de deelstaten Saksen, Berlijn en Brandenburg openen de scholen hun deuren voor oudere leerlingen, die er hun examens willen komen voorbereiden. In andere deelstaten is de heropening van de onderwijsinstellingen voor later gepland.

De Duitse minister van Economie Peter Altmaier roept alvast op tot meer eenheid tussen de staten. “We kunnen niet gaan rondlopen als kippen zonder kop om elkaar de loef af te steken door afwisselend de maatregelen strenger te maken en te versoepelen”, verklaart hij in de zondagseditie van de krant Bild. “Als we nu koelbloedig blijven, kunnen we een tweede lockdown voorkomen. Dat is waarom een samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaatregeringen zo belangrijk is.”

