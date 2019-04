Kleinere incidenten in Parijs en Rouen bij betogingen van gele hesjes ADN kg

Bron: Belga 6 Bij de betogingen van de gele hesjes in verscheidene steden in Frankrijk hebben zich vandaag geen grote incidenten voorgedaan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken telde rond 14 uur 6.300 betogers in het hele land, van wie 3.100 in Parijs. Aan de eerste zaterdagbetogingen op 17 november 2018 namen nog 282.000 mensen deel.

In Parijs probeerden enkele manifestanten even op de ringweg te geraken, maar ze werden al snel met traangas teruggedreven door de ordetroepen. Eric Drouet, een boegbeeld van de protestbeweging tegen het fiscale en sociale beleid van de Franse regering, werd volgens een politiebron bij de Champs-Elysées geverbaliseerd wegens “deelname aan een verboden manifestatie”.

Op de Champs-Elysées en andere plaatsen in Parijs was vandaag nog steeds een betogingsverbod van kracht, dat ingevoerd werd na het geweld van 16 maart. Om 16.30 uur had de politie van Parijs 28 mensen opgepakt, 10.278 preventieve controles gedaan en zeven betogers geverbaliseerd in verboden zones.

Vernieling in Rouen

In Rouen manifesteerde een duizendtal gele hesjes in een meer gespannen sfeer. Het kwam tot schermutselingen tussen politie en gemaskerde betogers, vuilnisbakken en een bouwmachine werden in brand gestoken, stadsmeubilair werd vernield. De politie vuurde ook hier traangasgranaten af om betogers te verhinderen in de verboden zone te komen.



Elders in het land komen ook mensen op straat. Zo zijn er lokale betogingen in onder meer Lyon, Dijon, Nice, Nantes, Montpellier, Bordeaux en Toulouse.

