Kleine ontploffing in Londense metro: zeer waarschijnlijk geen terreur, wel man opgepakt ADN

20 juni 2018

14u31

Bron: Belga 0 Een 23-jarige man is opgepakt in verband met de kleine ontploffing die vijf mensen licht verwondde en paniek deed uitbreken aan een metrostation in Londen. Dat heeft de politie vandaag gemeld.

De Britse politie zei dat agenten verdergaan met het onderzoek naar de explosie van gisterenavond in het station Southgate, in het noorden van Londen.

Een eerste onderzoek door gespecialiseerde politie gaf aan dat de oorzaak van de explosie een kortsluiting in een drilboor was, aldus de Londense politie. Het incident wordt niet beschouwd als een mogelijke terreuraanslag. Een 23-jarige man uit Enfield is opgepakt omdat hij vermoedelijk iets deed dat een explosie kon veroorzaken, zo zegt de politie. Hij is vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek.