Kleine meid bevriest tijdens balletopvoering, maar dan komt papa haar redden

09 juni 2018

10u36

Bron: Metro UK 0 Toen de kleine Bella (2) het podium op moest voor de generale repetitie van haar allereerste dansoptreden, werd het haar allemaal even te veel. De kleuter bevroor ter plekke en weigerde zelfs de kleinste plié uit te voeren... tot papa haar op geweldige wijze kwam redden.

Marc Daniels (39) is een stoere kerel die zijn eigen koffiebar heeft in Hamilton City (Bermuda), maar daarnaast is hij ook een superpapa voor zijn drie kinderen. Toen dochter Bella - normaal een echte prima ballerina - last kreeg van plankenkoorts, twijfelde hij geen seconde. Met zijn jongste dochter - baby Suri - op de arm snelde hij de planken op om Bella te troosten.

De meeste ouders zouden hun huilende kind van het podium gehaald hebben, maar Marc besloot om het anders aan te pakken. "Ze was aan het wenen en vroeg om knuffels, maar ik kon ook zien dat ze wilde blijven staan. Ik wilde haar ook niet ontmoedigen." Dus besloot hij maar om zelf zijn balletkunsten boven te halen. Hij nam Bella's hand vast en volgde samen met haar de bewegingen van de lerares.

Aan het einde kregen Marc en Bella een daverend applaus van de ouders en leerkrachten in de zaal. 'Een natuurtalent', kreeg hij te horen, maar zelf relativeert hij dat. "Ik oefen altijd met Bella thuis, dus ik ben wel vertrouwd met de pasjes. Ze is echt een geweldige danseres." De papa van het jaar werd prompt uitgenodigd om ook op het échte optreden te dansen, dat vanavond plaatsvindt, maar daar past hij voor. "Ik wil de aandacht niet afleiden van de meisjes. Maar ik zal wel in de coulissen staan voor de zekerheid!"