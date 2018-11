Kleine Jeremiah (2) verliest armen en benen na mysterieuze infectie sam

23 november 2018

17u51

Bron: Indiana Star 0 Een tweejarige peuter uit het Amerikaanse Indianapolis (Indiana) moet door het leven zonder armen en benen. Het leven van de kleine Jeremiah Cox, die twee werd in juli, hing aan een zijden draadje nadat hij werd getroffen door een zware infectie. Artsen konden hem redden, maar zijn ledematen niet.

Op een zaterdag eind september werd Jeremiah plots ziek. Het kindje moest overgeven, had hoge koorts en zijn hart raasde. Bovendien vond zijn mama Ashley Cox (19) in het ziekenhuis uitslag met paarse vlekken toen ze zijn pamper ververste, een aanwijzing van een vroeg stadium van sepsis, of bloedvergiftiging. Het kindje kreeg zware antibiotica en verhuisde meteen naar de afdeling intensieve zorgen, waar zijn toestand snel verergerde.

Hij moest kunstmatig beademd worden omdat zijn longen niet genoeg zuurstof naar zijn bloed stuurden, waardoor zijn organen ook niet genoeg zuurstof kregen. Jeremiah moest ook aan de dialyse omdat zijn nieren het lieten afweten, en zijn bloeddruk bleef maar zakken. Een zware klap voor het gezin, en dat uitgerekend net toen Jeremiahs moeder op het punt stond te bevallen, iets wat gebeurde tijdens zijn behandeling in het ziekenhuis.

“Als je de kinderen met sepsis die we in dit ziekenhuis behandelen, beoordeelt op een schaal van één tot tien, dan scoorde Jeremiah nog meer dan tien” Joey Hobson

Kritieke situatie

Het Riley Hospital behandelt altijd wel drie of vier kinderen met sepsis, maar Jeremiah was er wel héél erg aan toe. “Als je de kinderen met sepsis die we in dit ziekenhuis behandelen, beoordeelt op een schaal van één tot tien, dan scoorde Jeremiah nog meer dan tien”, zegt kinderarts Joey Hobson van de afdeling intensieve zorgen. Waardoor Jeremiah precies ziek was geworden, was niet duidelijk. Maar dat de artsen iets moesten ondernemen, was wel zonneklaar.

Jeremiahs uitslag verergerde namelijk en hij kreeg de aandoening diffuse intravasale stolling (DIS), waarbij bloed stolt en bloedproppen de circulatie van bloed kunnen hinderen. Daardoor ontstaan blaren en krijgen organen niet genoeg bloed. Maandagochtend lieten Jeremiahs hart en ademhaling het afweten, waardoor artsen vijf dagen lang zijn bloed filterden en gezond donorplasma toedienden. Dat werkte, waardoor het kindje van de kunstmatige beademing en dialyse kon worden gehaald.

Amputaties

Doordat Jeremiah DIS had opgelopen, wisten de artsen wel dat ze mogelijk ledematen zouden moeten afzetten. De aandoening kan namelijk weefsel doen afsterven, waardoor amputatie noodzakelijk is vooraleer gangreen toeslaat. De dokters spraken van minstens een ledemaat, maar het werden er vier.

Artsen zagen dat Jeremiahs bloeddruk was gezakt, en dat het aantal witte bloedcellen was toegenomen. Dat zijn allebei tekenen van een dreigende infectie en mogelijk sepsis. De ouders moesten groen licht geven voor de amputaties. “Dat was een van de zwaarste beslissingen van mijn leven”, zegt vader Nicholas Thompson (21). Artsen amputeerden Jeremiahs beide benen vanaf de knie, zijn rechterarm en vier vingers van zijn linkerarm. Ze hoopten dat ze die arm konden redden, maar het bleek ijdele hoop. Enkele dagen later moesten Jeremiahs linkerarm en nog meer stukken van zijn beentjes eraf.

Revalidatie

Therapeuten leerden Jeremiah simpele taken opnieuw aan, zoals eten. Hij is ondertussen weer thuis, waar hij een drukpak en een soort corset moet dragen om zijn lijfje voor te bereiden op het dragen van protheses. Zijn hersenen zijn gelukkig niet aangetast, en ondanks alles kan hij nog lachen. De familie richtte een GoFundMe-pagina op om geld in te zamelen voor de ziekenhuiskosten, en Jeramiahs ouders blijven hoopvol. Ze beseffen dat het niet gemakkelijk zal zijn, maar met alles wat Jeremiah heeft doorstaan, geloven ze dat hij is voorbestemd voor iets groots.