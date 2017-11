Kleine Jacques (7) die ontvoerd werd voor adoptie herenigd met papa Kurt Wertelaers

19u31 0 rv Jacques (7), een Congolees jongetje dat meer dan twee jaar geleden ontvoerd werd om aan -vermoedelijk Belgische- adoptieouders te overhandigen, is terug thuis. Dit weekend bereikten ons de beelden van Jacques in een innige omhelzing met zijn papa.

Jacques werd in april 2015 samen met drie heel kleine meisjes -Samira, Zakiatu en Jaëlle- weggehaald uit de jungle van Gemena en ondergebracht op 850 kilometer van huis, in een weeshuis in Kinshasa dat uitgebaat werd door een Belgisch-Congolese vrouw. In dat weeshuis kregen de kinderen andere identiteiten en werden ze klaargestoomd voor adoptie. De drie meisjes belandden eind dat jaar in ons land en groeien hier op bij adoptiegezinnen die te goeder trouw waren. Stuk voor stuk dachten ze dat ze een weeskindje een beter leven gaven.

Voor Jacques werd er echter geen gezin gevonden en het jongetje werd achtergelaten in Kinshasa. Toen deze krant vorig jaar de biologische ouders van de drie meisjes én van Jacques terugvond in Gemena, bleek het jongetje nog steeds in Kinshasa te verblijven bij een vrouw. Na tussenkomst van het Belgisch federaal parket -dat een onderzoek voert naar de Belgisch-Congolese adoptiefraude- werd Jacques terug naar huis gebracht. "We zijn zo erg blij", reageert papa Malachi.

In ons land loopt het onderzoek voort. De Belgisch-Congolese juriste Julienne Mpemba (40) -spil in de adoptiefraude- zit in de cel. Adoptiecentrales in ons land zegden maanden geleden al dat Samira, Zakiatu en Jaëlle de "uitzonderingen" waren in een voorts goed geregeld adoptiecircuit. Dat blijkt niet zo te zijn. Het federaal parket heeft inmiddels een vierde Belgisch gezin moeten meedelen dat het weeskind dat zij al vier (!) jaar opvoeden eigenlijk ontvoerd werd in de straten van Kinshasa.

