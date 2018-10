Kleine deugniet jaagt 1.000 dollar door papierversnipperaar HA

06 oktober 2018

11u20

Bron: BBC 0 Een Amerikaanse peuter van twee jaar oud heeft een enveloppe met 1.060 dollar (bijna 920 euro) door de papierversnipperaar van zijn ouders gejaagd. Ben en Jackee Belnap uit Salt Lake City lieten Leo eerder al documenten vernietigen, maar de koter ging deze keer duidelijk iets te overijverig te werk.

Het geld was bedoeld om de ouders van Ben terug te betalen voor footballtickets die ze hadden ontvangen, een transactie die na de farce van de peuter nog even op zich zal moeten laten wachten.

Het koppel had de enveloppe met het geld lange tijd in een lade bewaard en recent op een kast gelegd om het binnenkort terug te betalen. Maar op een dag bleek de omslag verdwenen. Nadat ze heel het huis had afgezocht, vond Jackee de bankbiljetten uiteindelijk terug in de papierversnipperaar. De duizend dollar bleek in duizenden stukken te zijn gesneden, en hun zoon Leo was de schuldige.

Het gezin houdt er gelukkig geen financiële kater aan over. Na een telefoon naar het ministerie van Financiën kregen Ben en Jackee te horen dat de schade hersteld kan worden en ze het geld zullen terugkrijgen. Al zullen ze daar wel nog twee à drie jaar op moeten wachten, besluit de BBC.