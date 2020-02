Kleine Charleigh (2) overleeft val in septische put op camping niet sam

23 februari 2020

21u45

Bron: CBS, kristv 2 Texas Bij het Texaanse Corpus Christi is afgelopen woensdag een tragisch ongeval gebeurd op een camping. Een meisje van amper twee jaar viel in een septische put en kwam om.

Volgens getuigen stond of sprong Charleigh Nicole Nelson op het deksel toen dat het plots begaf. Hoe dat is kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Volgens gasten van het kampeerterrein zat het deksel niet goed vast.



Enkele familieleden en buren snelden toe om te helpen. Ze gooiden een touw in de smalle buis, maar dat was te kort om het meisje te bereiken. Vermoedelijk leefde het kindje toen ook al niet meer. In de vijf meter diepe put stond ongeveer een meter water, en de politie denkt dat Charleigh overleed door de val, en niet door verdrinking.

Brandweerlui waren snel ter plaatse, maar ook zij hadden meer dan een uur nodig om het lichaam van het kind boven te halen. Aanvankelijk werd geprobeerd om te graven, maar uiteindelijk kon toch een van de brandweerlui de tank bereiken door een van de smalle openingen.

God

Charleigh was met haar moeder Brittney Nelson en haar oudere broers op bezoek op camping Paradise Lagoons in Aransas Pass. Haar vader Ethan Nelson werkt in de streek.

Brittney dankte donderdag iedereen voor de steun met een Facebookbericht. “We heben het echt nodig en stellen het echt op prijs dat iedereen bidt”, schrijft ze. “We kunnen het niet vatten, maar we voelen de geest van God rondom ons. We klampen ons vast aan elkaar vannacht en we geloven dat God ons sterker gaat maken, ons gaat troosten en ons hierdoor zal slepen.