Kleindochter (9) van Martin Luther King heeft een droom: "Een wereld zonder wapens. Punt" LB

24 maart 2018

"I have a dream that enough is enough. And that this should be a gun-free world, period," says 9-year-old Yolanda Renee King, the granddaughter of Martin Luther King Jr., at the March for Our Lives in Washington https://t.co/laNkFOkWOI pic.twitter.com/SvXvoGLbGt CNN Breaking News(@ cnnbrk) link Net als haar grootvader sprak de negenjarige kleindochter van Martin Luther King voor een menigte in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC over haar droom van een meedogende wereld met minder geweld. Yolanda Renee King stelde zich vanop het podium van de March for Our Lives voor als de kleindochter van mensenrechtenleiders Martin Luther King en Coretta Scott King. Het applaus was overweldigend.

"Mijn grootvader droomde dat zijn vier kinderen niet zouden beoordeeld worden op hun huidskleur, maar op hun persoonlijkheid. Ik heb een droom: genoeg is genoeg, we willen een wereld zonder wapens. Punt", zei ze. Waarop ze de menigte haar liet naroepen: "Spread the word! Have you heard? All across the nation! We! Are going to be! A great generation!'.

March for Our Lives is een initiatief van de overlevende leerlingen van de schietpartij op een middelbare school in Parkland, Florida, waarbij een 19-jarige schutter vorige maand 17 dodelijke slachtoffers maakten. In tientallen Amerikaanse steden werden optochten voor een strengere wapenwetgeving gehouden, in Washington alleen al kwam ruim een half miljoen mensen op straat.

Tijdens haar toespraak hield Yolanda de hand vast van Jaclyn Corin, scholier in die school. Corin is één van de leiders van de 'Never Again'-beweging en hielp de mars in Washington organiseren.

Martin Luther King Jr., de meest gelauwerde leider van de burgerrechtenbeweging van de jaren 50 en 60, pleitte voor geweldloze verandering door burgerlijke ongehoorzaamheid. Zijn beroemde toespraak 'I Have a Dream' gaf hij in augustus 1963 tijdens de Mars op Washington. In maart 1968 werd King doodgeschoten in Memphis.