Klein vliegtuigje stort neer op snelweg in Florida: inzittenden als bij wonder ongedeerd

Redactie

12u19

Bron: KameraOne

De dashcambeelden van een politiewagen tonen hoe een klein vliegtuigje gisteren is neergestort op een snelweg in de stad Clearwater, in Florida. De twee inzittenden zijn ongedeerd. Het vliegtuigje zou problemen hebben gehad met de motor. De piloot besefte dat hij de luchthaven niet meer zou halen en probeerde te landen op een open plek. Maar een van de vleugels raakte bomen, waardoor het toestel begonnen te draaien en op de autostrade terechtkwam.