Klein vliegtuigje stort neer in Zwitsersland: drie doden, onder wie een kind ADN

25 augustus 2019

16u58

Bron: Belga 0 In de Zwitsere Alpen is een klein vliegtuigje neergestort. De drie inzittenden, een piloot, de begeleider en een kind, kwamen daarbij om het leven.

Het ongeval deed zich voor in de buurt van de Simplonpas in het kanton Wallis. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.

#FlugzeugabsturzSimplon - Absturz eines Kleinflugzeuges fordert drei Todesopfer https://t.co/6jIdIRsMBq Polizei Wallis(@ PolizeiWallis) link