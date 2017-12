Klein mirakel: baby overleeft geboorte met hart buiten lichaam Tine Kintaert

09u16

Bron: Metro.co.cuk 0 Twitter Vanellope Hope Wilkins Naomi Findlay en Dean Wilkins hebben de laatste weken voornamelijk in angst doorgebracht, maar nu kunnen ze het eindelijk van de daken schreeuwen: hun pasgeboren dochtertje heeft een uiterst zeldzame en dodelijke afwijking overleefd, waardoor ze ter wereld kwam met haar hart aan de buitenkant van haar lichaam. Ze is daarmee de eerste baby in het Verenigd Koninkrijk die het gehaald heeft.

Vanellope Hope Wilkins - zo werd de baby intussen gedoopt - was normaal uitgerekend voor kerstavond, maar al snel werd duidelijk dat ze dat niet zou halen. Tijdens de scan van negen weken merkten de artsen op dat het meisje niet helemaal groeide zoals zou moeten. Een deel van haar organen, waaronder haar hart, ontwikkelden zich buiten haar lichaam.

De afwijking waarbij het hart zich buiten het lichaam bevindt, heet ectopia cordis en is zeer zeldzaam: vijf toch acht baby's op een miljoen worden ermee geboren. Ze hebben ook slechts 10 procent kans om de geboorte en de daaropvolgende hersteloperaties te overleven, omdat ze vaak ook bijkomende afwijkingen hebben.

The baby girl born with her heart outside her body. She's doing well thanks to the staff at Glenfield Hospital in Leicester. Lots of Lincolnshire parents can tell you just how fab they are! https://t.co/BtZIYbpC2B pic.twitter.com/0dPUJ9pknO BBC Radio Lincolnshire(@ BBCRadioLincs) link

Wreck It Ralph

Bij Vanellope liep alles echter relatief gesmeerd. Volgens hoofdchirurg Branko Mimic is het erg zeldzaam dat een baby met zo'n zwaar defect verder niets mankeert. "We hebben goede hoop dat ze het zal halen", klinkt het daar. Een grote opluchting voor mama Naomi, die in tranen uitbarste toen ze hoorde dat haar kindje een afwijking had. De keizersnede op 22 november was zeer zwaar en cruciaal. Net na de geboorte werd de baby immers meteen geopereerd om haar organen terug in haar lichaam te plaatsen.

"Ik was helemaal in paniek tijdens de bevalling", aldus Naomi. "Ik vreesde dat ik haar niet zou kunnen zien of horen. Maar toen ze ter wereld kwam was ze al aan het huilen, en was ik zo opgelucht." Ook papa Dean kon meteen vaststellen dat zijn dochter een vechtertje was. "De dokters wisten niet zeker of ze wel zou kunnen ademen. Maar na twintig minuten was ze nog aan het krijsen - we waren zo enorm blij."

Dat is ook de reden waarom ze de naam 'Vanellope' kreeg, naar een personage uit de Disneyfilm 'Wreck It Ralph'. "In de film is dat een koppig meisje die aan het einde in een prinses verandert. We vonden het geweldig goed passen."