Klauwen van leeuwin in Palestijnse zoo verwijderd zodat dier kan “spelen met kinderen” LH

14 februari 2019

17u15

Bron: Daily Mail 0 Een dierentuin in de Palestijnse enclave Gaza ligt onder vuur nadat enkele medewerkers de klauwen van de veertien maanden jonge leeuwin Falestine verwijderd hebben. Volgens dierenactivisten is het een extreem pijnlijke ervaring voor het dier en “vergelijkbaar met de amputatie van vingers bij de mens”. “We willen dat bezoekers veilig kunnen spelen met het dier”, is de motivatie van de uitbaters.

Het lijkt bijna een wanhoopspoging om bezoekers van de zoo in de door armoede en conflict geteisterde Gazastrook te entertainen. De ontklauwde leeuwin werd eerder deze week al eens kort uit haar kooi gehaald om met enkele dierenverzorgers te spelen. De bezoekers werden voor de zekerheid nog even achter een afsluiting gehouden. “De klauwen werden weggesneden zodat bezoekers en kinderen met haar kunnen spelen”, zegt de plaatselijke dierenarts, die er meteen bij vermelde dat de klauwen binnen zes maanden alweer terug groeien.

Er is geen gespecialiseerd dierenziekenhuis in Gaza, dus werd de pijnlijke ingreep uitgevoerd in de dierentuin zelf. Volgens dierenactivisten zijn er daarvoor geen geschikte faciliteiten aanwezig. De dierenarts ontkende echter dat de ingreep een erge ervaring was voor het dier. “We willen de kinderen blij maken, en bovendien stijgt het aantal bezoekers alleen maar”, motiveerde hij de beslissing. “De leeuwin zal haar aangeboren instincten niet verliezen”, verzekerde hij nog.

Blijvende schade

Volgens de dierenrechtenorganisatie Four Paws kan de operatie niet anders dan “vreselijk pijnlijk” voor de leeuwin geweest zijn. “Voor grote katachtigen is het verwijderen van de klauwen bijzonder risicovol en kan de ingreep blijvende schade veroorzaken. Natuurlijk gedrag, zoals het grijpen van voedsel of klimmen, is nauwelijks mogelijk zonder klauwen. Omdat de amputatie niet is gedaan in een echte dierenkliniek, is de kans op infectie groot”, klinkt het. Volgens Four Paws is het verwijderen van een leeuwenklauw “het equivalent van het amputeren van een vinger bij de mens”.

Volgens de organisatie leven in de dierentuin van Rafah, waar zich ook een groot vluchtelingenkamp bevindt, ongeveer 50 dieren in miserabele omstandigheden en moet de zoo zo snel mogelijk worden gesloten. Recentelijk werden er nog vier pasgeboren leeuwenwelpjes begraven, die omgekomen waren in een storm.

De kleine dierentuin in Rafah werd in 1999 geopend en bevindt zich in het meest zuidelijke deel van de Gazastrook, vlakbij de grens met Egypte. Van daaruit zouden volgens de dierenrechtenorganisatie regelmatig wilde dieren gesmokkeld worden naar Gaza via ondergrondse tunnels. Sinds de opening van de dierentuin zijn ook al meerdere dieren gestorven door raketaanvallen. Het hele park werd verwoest door Israëlische bulldozers in 2004. De zoo heropende twee jaar later, maar raakte opnieuw zwaar beschadigd tijdens Israëlische aanvallen in 2014.

Slechtste zoo ter wereld

In de Palestijnse enclave, die geklemd zit tussen de Middellandse Zee, Israël en Egypte, wonen meer dan twee miljoen mensen en bevinden zich nog altijd verschillende dierentuinen, waar de leefomstandigheden voor de dieren bijzonder slecht zouden zijn. In 2016 kwam de dierentuin van Khan Younis in het nieuws als “de slechtste dierentuin in de wereld”. Tientallen dieren kwamen er om omdat ze niet genoeg voedsel kregen. Activisten riskeerden er hun leven om toch nog vijftien dieren te redden.