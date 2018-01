Klasgenoot schaamt zich nu omdat hij oudste dochter van folterouders mee pestte op school Joeri Vlemings

24 januari 2018

09u21

Bron: ctvnews.ca 0 De oudste dochter van David en Louise Turpin, die hun dertien kinderen thuis in Californië vastketenden en folterden, werd op school gepest. Dat beweert een klasgenoot van haar op Facebook, waar de man zijn spijt betuigt. "Zij was het meisje met wie niemand wou gezien worden", schrijft Taha Muntajibuddin in zijn post.

David (56) en Louise (49) Turpin zijn aangeklaagd voor foltering en de vader ook voor seksueel misbruik van een minderjarige. Ze ontkennen alles. Het duivelspaar hing op Facebook een gelukkig beeld van het gezin op, maar in hun huis was het pure horror voor de kinderen. Ze werden er gevangen gehouden, sommigen zelfs vastgeketend aan het bed. Ze bleken allemaal ondervoed, toen de politie hen kon bevrijden, nadat een van de meisjes was kunnen ontsnappen. De kinderen zijn inmiddels in veiligheid gebracht en het zijn inmiddels de ouders die vastzitten. Maar volgens experts is het twijfelachtig of het kroost ooit weer een normaal leven zal kunnen leiden.

Zeker voor het oudste kind, inmiddels 29, is dat niet vanzelfsprekend. Zij kende in haar leven niets anders dan vernedering, uitsluiting en mishandeling. Niet alleen thuis, maar ook op school, zo blijkt. Ze liep van de kleuterklas tot het derde leerjaar school in het Texaanse Fort Worth. Taha Muntajibuddin zat bij haar in de klas op de lagere school. Op Facebook bekent hij dat het meisje gepest werd. Ze werd in hun jaar "aangeduid als het besmettelijke kind", wat erop neerkwam dat niemand met haar wou omgaan.

Muntajibuddin, die kinderarts werd in Houston, herinnert zich dat "ze tenger was, steil haar had en vaak dezelfde paarse outfit droeg". Ze werd uitgelachen omdat ze stonk en op een dag ook door de hele klas nadat de leraar haar had gevraagd een 'rekkertje' uit haar haar te verwijderen, dat ze zelf had gefabriceerd uit een aluminium wikkel rond een chocoladereep. Nu schrijft Muntajibuddin daar "met een overweldigend gevoel van schuld en schaamte" over: "Je kan niet anders dan je rot voelen als je klasgenootje, dat je met z'n allen belachelijk maakte omdat ze 'naar kak rook', letterlijk in haar eigen afval moest zitten omdat ze aan haar bed vastgeketend was". En nog: "Het is ontnuchterend te beseffen dat de persoon die tijdens de lunch over jou aan tafel zat, moest thuiskomen in smerigheid en vuiligheid, terwijl jij naar huis ging waar een warme maaltijd en een verhaaltje voor het slapengaan op je wachtten."

De pediater zocht haar na zijn middelbare studies op Facebook op maar vond haar niet. Hij ging ervan uit dat ze "een van de gelukkigen was die zonder sociale media kunnen" en dat ze het goed stelde. Hij beeldde haar in als "die persoon die er op een reünie piekfijn uitziet en een miljoen vangt, terwijl wij allemaal onze terugwijkende haarlijn en ons minimumloon proberen te verhullen". Muntajibuddin kon er niet verder naastzitten. De les die hij daaruit trekt, is: "Leer je kinderen lief te zijn". Hij roept iedereen op om wie uitgesloten wordt, in de armen te sluiten.

Muntajibuddin kreeg zowel bijval als kritiek in de honderden reacties op Facebook. Sommigen vonden het een moedige getuigenis, anderen stoorden zich aan zijn gedrag als kind, uitgerekend voor een kinderarts. "Het was bedoeld als een eerlijke les, te nemen of te laten", zei hij daarop.