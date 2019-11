Klap voor Trump: Democratische gouverneur van Louisiana herverkozen ADN

17 november 2019

14u21

Bron: Belga 0 De inwoners van de zuidelijke Amerikaanse staat Louisiana hebben gisteren de Democratische gouverneur John Bel Edwards herverkozen. Ondanks de intense inspanningen van president Donald Trump delfde de Republikeinse kandidaat, zakenman Eddie Rispone, het onderspit.

De nederlaag in de conservatieve staat geldt als een serieuze tegenvaller voor de bewoner van het Witte Huis. Edwards haalde 51,3 procent van de stemmen binnen, Rispone ondanks drie campagebezoeken van Trump 48,7 procent. De Republikein heeft inmiddels zijn nederlaag erkend. Ter vergelijking: Trump haalde in 2016 bij de presidentsverkiezingen de staat nog binnen met een voorsprong van 20 procentpunten.

Begin november zat het al tegen voor Trump, toen de uittredende Republikeinse gouverneur de stembusslag verloor in Kentucky. Ook die staat had Trump in 2016 gemakkelijk binnengehaald. De Democraten veroveren begin deze maand ook voor het eerst in 25 jaar de controle over het lagerhuis en de senaat van Virginia.



De Amerikaanse media keken erg uit naar de gouverneursverkiezingen in Louisiana, nu Trump in het Congres af te rekenen heeft met een impeachmentprocedure. De Democraten openden in het Huis van Afgevaardigden de afzettingsprocedure omdat Trump druk uitgeoefend zou hebben op de president van Oekraïne om een onderzoek te open naar Democraat Joe Biden en diens zoon. Biden, de vicepresident onder Trumps voorganger Barack Obama, is een van de belangrijke kandidaten bij de Democraten om het bij de presidentsverkiezingen op te nemen tegen de Republikein.