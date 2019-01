Klant vindt bot in paar sokken van de Primark IB

26 januari 2019

01u36

Bron: BBC, The Guardian 0 Een klant heeft een bot gevonden in een paar sokken dat hij bij een Primark-filiaal in het Engelse Colchester gekocht heeft. Dat meldt de politie van Essex, die bevestigt dat het om een bot gaat dat afkomstig is van een mens.

Volgens de politie, die de melding al op twee januari binnenkreeg, leek het bot niet het resultaat te zijn van een ongeval “en zat er geen huid of ander weefsel aan vast”. Het bot wordt momenteel nog steeds geanalyseerd om proberen te achterhalen waar het vandaan komt en hoe oud het ongeveer is.

De politie heeft contact opgenomen met Primark, die op haar beurt contact zal opnemen met de verantwoordelijke leveranciers. De keten heeft ook excuses aangeboden aan de betreffende klant en meldt alvast dat er geen incidenten zijn gemeld in de fabriek waar de sokken gemaakt werden.

Hoax

Primark stelt ook een eigen onderzoek in, maar waarschuwt wel dat ze in het verleden al meermaals het slachtoffer is geworden van verschillende ‘hoaxes’. “Er is op dit moment geen enkel bewijs om te suggereren dat er een ongeval is gebeurd in de fabriek", klinkt het. “Het is dus erg waarschijnlijk dat dit object om onbekende redenen door iemand in de sokken is geplaatst.”