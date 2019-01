Klant rijdt schoonheidsspecialiste dood om rekening van 35 dollar Redactie/IB

02 januari 2019

02u51

Bron: AD, CBS News 0 In Las Vegas is een 51-jarige schoonheidsspecialiste uit Californië doodgereden door een klant die de rekening van haar manicure niet kon betalen. De vrouw sloeg vervolgens in een gestolen auto op de vlucht. De politie is een zoektocht gestart.

De klant probeerde zaterdag na haar manicure-behandeling de rekening van 35 dollar te betalen met een credit card, maar die bleek te zijn geblokkeerd. Ze zei dat ze nog geld in haar auto had liggen en liep vervolgens naar buiten.

De schoonheidsspecialiste, de 51-jarige Annie Nhu Nguyen uit Garden Grove in Californië, vertrouwde de boel niet helemaal en liep met haar mee. Niet zonder reden, want de klant stapte snel in haar auto en wilde ervandoor gaan. Toen de schoonheidsspecialiste haar tegen wilde houden door voor de auto te gaan staan, reed de vrouw haar omver. Nguyen werd naar het ziekenhuis gebracht waar ze aan haar verwondingen overleed.

Ongeloof en verdriet

De moeder laat haar partner, drie dochters en een kleinkind achter. “Ik probeerde die klant nog te stoppen”, zegt Nguyens partner Sonny Chung, die alles zag gebeuren. “Maar dat lukt niet, ik ben helaas Superman niet.” De man, die 13 jaar met Nguyen zegt samen te hebben gewoond, kan nog steeds niet geloven wat er is gebeurd. “Mijn vrouw is omver gereden om 35 dollar. Vermóórd om 35 dollar.”

Gestolen huurauto

De politie probeert de identiteit van de vrouw te achterhalen en beschouwt het misdrijf als moord. De verdachte reed in een huurauto die drie weken daarvoor was gestolen, aldus de politie. De verlaten auto werd bij een nabijgelegen appartementencomplex gevonden.

De politie denkt niet dat de persoon die de auto heeft gehuurd, iets te maken heeft met de aanrijding.