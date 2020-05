Klant bespuwt Britse taxichauffeur die daarna sterft aan corona Joeri Vlemings

23 mei 2020

10u32

Bron: BBC News, The Guardian 58 De 61-jarige Trevor Belle vocht drie weken lang voor zijn leven, maar heeft het uiteindelijk niet gehaald. De goedlachse taxichauffeur uit Londen kreeg in maart te maken met een klant die weigerde te betalen en die hem bespuwde. Enkele weken later stierf Belle aan Covid-19.

Kelly Esqulant (50), de partner van Trevor Belle, komt nu - enkele weken na de feiten - met het tragische verhaal naar buiten. Ze schreef ook de Britse premier Boris Johnson aan over de zaak. Volgens Esqulant had haar man op 22 maart in Stratford bij Londen een lastige klant, die weigerde 9 pond (10 euro) voor zijn rit te betalen. De klant spuwde naar Trevor Belle en zei: “Ik heb het coronavirus en jij nu ook”.

Trevor Belle werd ziek en bleek inderdaad positief na een coronatest, al is het niet bewezen dat de klant hem met de vreselijke ziekte opzadelde.

Op 18 april overleed Belle in het Royal London Hospital aan Covid-19. “Het is verschrikkelijk dat hij het waarschijnlijk opliep tijdens zijn werk”, zegt zijn vriend Damian Briggs, die een inzamelactie opzette om de begrafenis te betalen en “om Trevors leven te vieren”. Briggs noemt zijn kameraad een “joviale kerel die graag lachte”.

Trevor Belle had drie kinderen met Kelly Esqulant en was net opa geworden. “Hij was niet lang grootvader maar hij zou een fantastische grootvader geweest zijn”, zegt zijn echtgenote.