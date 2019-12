Klacht voor ongewenste intimiteiten tegen deelnemer loopwedstrijd die verslaggeefster pets op achterwerk gaf jv

14 december 2019

10u18

Bron: AP 1 Alex Bozarjian bracht vorige zaterdag live verslag uit van een loopwedstrijd in de Amerikaanse staat Georgia. Plots kreeg ze een klets op haar achterwerk van deelnemer Thomas Callaway. Gisteren werd de 43-jarige man uit Satesboro aangeklaagd voor ongewenste intimiteiten.

Het voorval was live te zien op tv. De clip op Twitter daarna werd al bijna 12 miljoen keer bekeken. De zender waarvoor Alex Bozarjian werkt, WSAV-TV, stelde in een verklaring dat het gedrag van Callaway “verwerpelijk en volkomen onaanvaardbaar” was. “Niemand mag ooit op deze manier worden beledigd. De veiligheid en bescherming van onze medewerkers is de hoogste prioriteit van WSAV-TV.”

Op de beelden is te zien hoe een paar deelnemers van de Enmarket Savannah Bridge Run vorige zaterdag de reporter eerst wat onschuldig plagen, tot Callaway voorbijloopt. Het gezicht van Bozarjian spreekt meteen boekdelen: ze is danig gechoqueerd door de onverwachte klap tegen haar billen. “Aan de man die deze ochtend op mijn kont geslagen heeft: je hebt mij geschoffeerd, me behandeld als een object, en me voor schut gezet. Geen enkele vrouw zou hier ooit te maken mee moeten krijgen. Niet op het werk, niet ergens anders. Dit moet beter.”

DO NOT TOUCH REPORTERS. Period. https://t.co/HIC6Uxs0Im Caitlyn Penter(@ CaitlynWLOS) link

Volgens Bozarjian mepte Thomas Callaway niet alleen tegen haar bips maar kneep hij ook in haar billen. Callaway maakte zich na het incident kenbaar en trok naar het tv-station om er zich voor de camera te verontschuldigen. “Het was een vreselijke daad en vreselijk fout”, zei hij dinsdagavond op tv.

Hij beweerde dat het niet zijn bedoeling was het achterwerk van de journaliste te raken. Dat gebeurde volgens hem per ongeluk toen hij zijn arm oprichtte om haar op de rug of schouders te kloppen. Pas toen hij de video zag, besefte hij dat hij een ander onderdeel van haar lichaam had beroerd.

Het mocht allemaal niet baten: Callaway heeft een klacht aan zijn broek. In de staat Georgia kan je voor ongewenste intimiteiten tot een jaar cel krijgen.