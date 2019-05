Klacht van Puigdemont en medestanders in Straatsburg afgewezen LH

28 mei 2019

18u42

Bron: Belga 1 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft een klacht van de Catalaanse separatistische leider Carles Puigdemont afgewezen. Puigdemont en verschillende medestanders hadden zich in oktober 2017 verzet tegen het verbod van een parlementaire zitting, waarop de onafhankelijkheid van de Spaanse regio zou worden afgekondigd.

Het Spaans grondwettelijk hof had met het verbod gehandeld in het belang van de openbare veiligheid, deelde het EHRM dinsdag ter rechtvaardiging van zijn beslissing mee. Dat Puigdemont ondanks het verbod op 10 oktober 2017 tijdens een plenaire zitting de onafhankelijkheid had uitgeroepen, is een inbreuk op een vorige beslissing van het grondwettelijk hof, aldus de EHRM in Straatsburg.

Referendum

Gewezen regionaal president Puigdemont en 75 andere Catalaanse politici, waaronder voormalig parlementsvoorzitter Carme Forcadell, hadden in het verbod op de plenaire zitting een beknotting van hun recht op vergaderen en vrije meningsuiting gezien. Onder leiding van Puigdemont had de regionale overheid van Catalonië op 1 oktober 2017 een volksraadpleging over onafhankelijkheid gehouden, hoewel dit door de Spaanse justitie was verboden.

Verkozen in Europees Parlement

Na de stemming en het daaropvolgende onafhankelijkheidsbesuit werd Catalonië door Madrid maandenlang onder curatele gesteld. Puigdemont vluchtte naar België waar hij in ballingschap verblijft, maar veroverde bij de Europese verkiezingen van zondag een zetel in het Europees parlement.

Forcadell moet zich momenteel in Spanje voor de rechtbank verantwoorden voor rebellie en het misbruik van publieke middelen.