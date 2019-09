Klacht van klokkenluider tegen Trump vrijgegeven: “President vroeg ander land om inmenging verkiezingen 2020" KVDS LH

26 september 2019

07u47

Bron: Belga, ANP, The Guardian 6 De klacht van de klokkenluider uit de Amerikaanse inlichtingendiensten tegen president Donald Trump is niet langer geheim. De Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden heeft de klacht deze namiddag vrijgegeven. De hoogste baas van de spionagediensten, Joseph Maguire, getuigt nu in de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Volg de getuigenis via onderstaande stream.

Maguire weigerde eerder deze week de klacht aan het parlement te geven omdat de persoon over wie geklaagd wordt geen inlichtingenfunctionaris is. De Democraten verdenken Maguire ervan dat hij Trump wil beschermen.

De Democraat Adam Schiff, die de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden voorzit, heeft de integrale klacht op Twitter vrijgegeven. “Zijn klacht had nooit mogen worden achtergehouden en is een stappenplan voor ons onderzoek. We zullen er alles aan doen om deze moedige klokkenluider te beschermen. Het publiek heeft het recht om de klacht te zien en wat die onthult”, aldus Schiff.

Trump heeft zijn ambtseed verraden en de Amerikaanse nationale veiligheid bedreigd Adam Schiff, voorzitter van de Inlichtingencommissie

Schiff verklaarde in zijn openingsverklaring in de Inlichtingencommissie dat Trump zijn ambtseed heeft “verraden” en de Amerikaanse nationale veiligheid bedreigde. Volgens Schiff is de klacht “het meest grafische bewijs tot nu toe” dat Trump de grondwet heeft geschonden. “Als we de natie niet verdedigen, is er geen grondwet. Maar als we de grondwet niet verdedigen, is er geen natie die het verdedigen waard is”, aldus Schiff nog.

De klokkenluider verklaart in de klacht dat Trump het gewicht van zijn ambt heeft gebruikt om buitenlandse machten te vragen zich te mengen met de verkiezingen van 2020. “In de loop van mijn carrière heb ik van meerdere Amerikaanse regeringsfunctionarissen informatie ontvangen dat de president van de Verenigde Staten zijn macht heeft gebruikt om inmenging van een ander land te vragen bij de Amerikaanse verkiezingen van 2020,” schrijft de klokkenluider.

Toegang tot verslag beperken

De functionaris zegt in de klacht later te hebben vernomen dat hoge medewerkers van het Witte Huis hadden ingegrepen om de toegang te beperken tot het gespreksverslag. Daar zou volgens de bron uit zijn gebleken dat dat ze “de ernst begrepen van wat gebeurde in het telefoongesprek”.

De klokkenluider schrijft verder dat het voor adviseurs en toplui in het Witte Huis meteen duidelijk was dat er problemen waren met het telefoongesprek. Advocaten zouden onder elkaar gediscussieerd hebben of Trump zijn macht gebruikt had voor persoonlijk gewin of niet.

“Witte Huis-medewerkers vertelden me dat ze door Witte Huis-advocaten “aangestuurd” werden de elektronische transcriptie te verwijderen van het computersysteem waarin die transcripties gewoonlijk worden bewaard”, schrijft de klokkenluider ook.

Impeachmentprocedure

De klacht van de klokkenluider ligt aan de oorsprong van de impeachmentprocedure die de Democraten tegen Trump zijn gestart, nadat details bekend raakten over het telefoongesprek dat Trump had met zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky.

Woensdag werd al een onnauwkeurig transcript vrijgegeven van het telefoongesprek dat Trump en Zelensky in juli hadden, kort na de verkiezing van Zelensky. Voor de Democraten toont het gesprek zwart op wit aan dat Trump de hulp van een buitenlandse regering inriep om zijn politieke rivaal Joe Biden te beschadigen. Biden is een van de favorieten om het volgend jaar bij de presidentsverkiezingen voor de Democraten op te nemen tegen Trump.

Na de vrijgave van het transcript vroegen de Democraten dat ook de klacht publiek gemaakt zou worden. Leden die in de inlichtingendienstencommissie van de Senaat zetelen en de klacht konden inkijken, noemden de inhoud eerder al "onrustwekkend". Democraten die het document zagen, zegden aan CNN dat het hen sterkte in de overtuiging een onderzoek op te starten.