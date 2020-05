Klacht tegen Franse ex-president Valéry Giscard d'Estaing voor seksuele agressie jv

07 mei 2020

20u28

Bron: AFP 0 Een Duitse journaliste heeft een klacht ingediend voor seksuele agressie tegen de Franse ex-president Valéry Giscard d'Estaing (94), die haar in 2018 verschillende keren zou hebben aangeraakt aan de billen. Dat vertelde ze aan het persagentschap AFP. Ze bevestigde hiermee de berichtgeving van woensdagavond door de Franse krant Le Monde en de Duitse krant Süddeutsche Zeitung.

De 37-jarige Ann-Kathrin Stracke werkt voor de Duitse openbare omroep WDR, en zegt dat Valéry Giscard d'Estaing, die van 1974 tot 1981 president was, drie keer haar billen betastte toen ze hem in december 2018 interviewde in zijn bureau in Parijs.

Ze diende de klacht in bij het parket van Parijs op 10 maart. Haar werkgever steunt haar, en startte een onafhankelijk onderzoek.