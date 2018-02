Klacht over verkrachting door Franse minister opnieuw geseponeerd HA

16 februari 2018

19u56

Bron: AFP 1 Het Franse gerecht heeft het inleidende onderzoek geseponeerd naar een beschuldiging van verkrachting tegen de Franse minister van Begroting Gérald Darmanin. De minister handhaaft zijn klacht wegens laster.

Het onderzoek werd in juli vorig jaar al eens gesloten, maar het werd eind januari heropend, na een nieuw schrijven van de vrouw die Darmanin ervan beschuldigt haar in 2009 verkracht te hebben, toen ze hem hulp vroeg in een rechtszaak.

"Het onderzoek dat verricht werd, kon niet aantonen dat er geen instemming was van de aanklaagster, net zo min als het bestaan van dwang, bedreiging, verrassing of enig geweld", aldus het parket van Parijs.

Gérald Darmanin (35), die maandag door de speurders verhoord werd, juichte de beslissing toe. De minister ontkent categoriek de beschuldiging tegen hem en diende een klacht wagens lasterlijke aangifte in. "Het spreekt vanzelf dat ik doorga tot het einde", benadrukt hij.

De aanklaagster, Sophie Patterson Spatz (46), wendde zich in 2009 tot Darmanin, toen een jonge medewerker van de dienst voor juridische zaken van de partij UMP. Ze wou een veroordeling laten annuleren die ze in 2004 had opgelopen voor chantage van een gewezen partner.