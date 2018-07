Kitesurfer redt vier Belgische kinderen van verdrinking in Cadzand: "Hun mond en neus zagen groen van de algen" Bas Bareman

19 juli 2018

18u06

Bron: AD.nl 4 Hij is nog steeds erg onder de indruk. De doodsangst op de gezichten van de bijna verdronken Belgische kinderen is de Nederlander Kris Dieleman (40) uit Zeeland de laatste dagen bijgebleven. Dinsdag redde hij vier kinderen tussen 7 en 11 jaar oud uit de zee in Cadzand-Bad.

Dieleman was 's middags aan het kitesurfen voor de kust van de Nederlandse badplaats, toen hij plots iets in het water zag liggen, ver voorbij de houten paalhoofden. Eerst dacht hij aan een zeehond, die hij wel vaker tegenkomt tijdens het surfen. Maar het bleek een jong meisje, dat schreeuwde en volledig in paniek was. Iets verderop zag hij nog een ander meisje, dat kopje onder ging.

