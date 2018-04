Kirsty (27) viel onder mysterieuze omstandigheden van balkon vakantieflat. Vriendinnen doen voor het eerst hun verhaal. En ze willen antwoorden KVDS

30 april 2018

14u42

Bron: The Sun 3 Het had een geweldig weekend moeten worden, maar het eindigde in een nachtmerrie. Toen de Britse Carolynn Burke (29) een jaar geleden met haar vriendinnen op vrijgezellenweekend trok naar het Spaanse Benidorm, was niemand voorbereid op de gruwelijke afloop. Kirsty Maxwell (27) – een van de bruidsmeisjes – stortte onder mysterieuze omstandigheden zo’n 30 meter naar beneden van een balkon en stierf. Haar vriendinnen keerden nu terug naar de plaats van de tragedie en willen kost wat kost te weten te komen wat er de bewuste avond precies gebeurde.

“Het was de ergste dag van ons leven”, vertellen de vier vrouwen, die voor het eerst sinds de tragedie hun verhaal deden aan de Britse krant The Sun.

“Mijn moeder bonsde de bewuste ochtend plots op de deur en stormde naar binnen”, aldus bruid Carolynn Burke. “Ze gilde dat er iemand vermist was en dat er een ongeluk was gebeurd. Lesley-Anne (een van haar vriendinnen, red.) sprong recht en ging uit het raam kijken. Toen ze terugkwam, zei ze dat het Kirsty was. Ik vroeg aan de politieman die mee was gekomen of er nog hoop was en of ze naar het ziekenhuis ging, maar hij schudde zijn hoofd. Daarop rende ik de kamer uit om in de andere vijf flats te gaan kijken die we huurden. Kirsty was inderdaad nergens te bespeuren.” (lees hieronder verder)

Lesley-Anne Watson (28) herinnert zich het beeld dat ze zag toen ze naar buiten keek nog glashelder. “Ik keek en ze lag daar. Ik kon me even niet meer bewegen en begon te beven”, zegt ze.

Kerry Langton (27) bracht Kirsty naar bed de avond van haar dood en herinnert zich nog de laatste woorden die de jonge bankbediende uit Livingston tegen haar zei: “Slaapwel, ik zie je graag.”

Zwembad

Enkele uren later werd ze gevonden aan het zwembad. Volgens de politie ging ze om 4 uur ’s morgens naar bed in haar flat op de 9de verdieping. Ze zou later het appartement weer verlaten hebben op haar blote voeten en op de deur geklopt hebben van een flat op de 10de verdieping. Daar werd ze binnengelaten door vijf mannen uit Nottingham die er logeerden. (lees hieronder verder)

Volgens hen was Kirsty verward en stapte ze op zeker moment uit zichzelf naar het balkon, waarop ze over de rand sprong. Ze suggereerden dat ze slaapwandelde en later dat ze onder invloed was van alcohol en drugs. De mannen waren zelf onder invloed en ontkennen dat ze iets verkeerds deden. Ze werden ondervraagd en mochten terugkeren naar Groot-Brittannië. (lees hieronder verder)

Volgens de vriendinnen van Kirsty was wat erna gebeurde een minstens even grote nachtmerrie. Ze moesten eerst en vooral zelf het nieuws verwerken. En toen belde Adam (28), de echtgenoot van Kirsty. “We zaten allemaal samen in een kamer en konden het maar niet geloven”, vertelt Lesley-Anne Watson. “Adam belde en zei dat hij een vreemd telefoontje had gekregen. Hij dacht dat het een grap was. We moesten hem vertellen dat het niet zo was en ik herinner me nog hoe hij hoorbaar brak. Het was vreselijk. Elke dag speelt het gesprek nog door mijn hoofd.” (lees hieronder verder)

Friends of Brit Kirsty Maxwell recall horror moment they found her body by the pool https://t.co/t0hI4aV8am The Sun(@ TheSun) link

“Er gaat ook geen dag voorbij dat ik me niet afvraag hoe het gegaan zou zijn als we elders hadden gelogeerd. Of als we op een ander moment waren gekomen”, gaat ze verder. “We hadden ons nochtans goed gedragen die avond. En zorgden ervoor dat iedereen veilig thuiskwam.”

Huwelijk

Het huwelijk van Carolynn verliep twee maanden later in een mix van vreugde en verdriet, aldus Kerry Langton. “Kirsty was een van de bruidsmeisjes en ze liet een grote leegte na. Ze zou zelf niet gewild hebben dat het een trieste dag was geweest, maar toch.” (lees hieronder verder)

Een jaar later is nog altijd niet duidelijk wat er zich de nacht van Kirsty’s dood precies heeft afgespeeld in het flatgebouw. Haar familie lanceerde een nieuwe oproep om informatie en vrijdag vlogen vier vriendinnen van de jonge vrouw terug naar Benidorm, op zoek naar antwoorden. Ze deelden onder meer flyers uit en vragenlijsten. (lees hieronder verder)

Kirsty Maxwell Information Appeal Witness Appeal

“Het is heel moeilijk en emotioneel om hier weer te zijn”, aldus Suzanne Lothian (28). “Ik voel me beroerd en onrustig, maar we moeten dit doen zodat Kirsty de gerechtigheid krijgt die ze verdiend. “Ze was de liefste en grappigste persoon die ik ken.”

Hulde

De familie van de jonge vrouw bracht vorige week ook al een emotionele hulde. “Dit weekend is het exact een jaar geleden dat Kirsty op gruwelijke wijze omkwam”, klonk het. “Het afgelopen jaar hebben we onophoudelijk gevochten voor gerechtigheid, waarheid en antwoorden. En hebben we geprobeerd in het reine te komen met haar dood. Dit weekend zullen familie en vrienden hun profielfoto op sociale media veranderen in een foto van Kirsty.”

Er werd ook een speciale website gemaakt rond de dood van de jonge vrouw. In de hoop om toch nog de antwoorden te vinden die haar familie en vrienden zoeken.