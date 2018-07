Kirsten werd door buurman overgoten met benzine en in brand gestoken: “Hij stond daar gewoon, rookte sigaret en keek toe hoe ik veranderde in vuurbal” KVDS

05 juli 2018

18u39

Bron: BBC, Daily Mirror 0 Een vrouw uit het Britse Milton Keynes heeft haar hulpvaardigheid duur betaald. Toen Kirsten Ashby (27) langsging bij haar zieke buurvrouw, werd ze plots aangevallen door de partner van het meisje. Raymond Bowen (24) overgoot haar met benzine en stak haar in brand. Vervolgens keek hij toe hoe ze gillend in een vuurbal veranderde. Vandaag kreeg hij de rekening gepresenteerd.

De feiten gebeurden op 17 november vorig jaar. Kirsten was bevriend geraakt met de partner van Bowen en bezocht haar regelmatig. De man – een vader van 5 kinderen – moest niets van die goede band tussen de vrouwen weten en dat maakte hem steeds woedender. Toen ze haar vriendin op een avond bezocht omdat ze ziek was, brak de veer.

Jack Daniels

Bowen had die dag al een hele fles Jack Daniels op en had ook cocaïne genomen. Zonder een extra aanleiding ging hij benzine halen in zijn tuinhuisje. Hij goot die over de jonge moeder heen en stak haar in brand met een aansteker. “Hij stond daar gewoon. Hij rookte kalm een sigaret, luisterde naar mijn gegil en keek toe hoe ik veranderde in een vuurbal”, vertelde de vrouw achteraf aan haar moeder op haar ziekbed. Een van de kinderen van de man zag alles gebeuren. (lees hieronder verder)

Een buur van het koppel snelde de vrouw te hulp en het was mede dankzij zijn snelle handelen dat ze het overleefde. De derdegraads verbrande vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. “Mijn lieve dochter was onherkenbaar”, vertelde haar moeder tijdens het proces tegen de dader. “Ze had geen gezicht meer, het was helemaal weggebrand. Aanvankelijk zeiden de dokters dat ze het misschien niet zou halen. Ze bereidden ons voor op het ergste. Ze brachten Kirsten vervolgens in een coma voor vier weken, zodat haar lichaam de shock en de pijn kon verwerken.”

Herstellen

Intussen begonnen de artsen met het herstellen van de schade. 80 operaties zou ze in totaal ondergaan. “Haar oren waren weg, haar vingertoppen moesten geamputeerd worden en haar lichaam was zo verzwakt dat ze weer moest leren lopen”, aldus mama Lynn. “Het grootste probleem is dat ze haar handen niet meer kan gebruiken. Ze is nog altijd psychologisch getraumatiseerd en erg onder de indruk over hoe ze er nu uitziet. Ze is intussen thuis, maar moet drie dagen per week naar het ziekenhuis en zal vermoedelijk voor de rest van haar leven hulp nodig hebben.” (lees hieronder verder)

In april werd Bowen veroordeeld tot 19 jaar cel voor wat hij had gedaan. Vandaag maakte de rechter daar in beroep levenslang van, met een minimum van 12 jaar, omdat hij de eerdere straf te licht vond voor een poging tot moord. “We vonden dit een erg moeilijke en schokkende zaak”, klonk het. “De feiten bewijzen hoe wreed en harteloos de daden van de beklaagde waren en hoe het leven van Kirsten en haar familie helemaal overhoop werd gegooid. Iedereen voelt sympathie voor hen. Bowen zou voor de rest van zijn leven verteerd moeten worden door spijt.”

Kirsten moet nu de komende twee jaar nog 20 uur per dag een gezichtsmasker en speciale drukkleren dragen voor de brandwonden. Terwijl ze in het ziekenhuis lag, zorgden haar ouders Lynn en Paul voor haar dochter Madisson (9). Ze zamelden ook meer dan 30.000 euro in om de woning van Kirsten aan te passen zodat ze weer naar huis kon komen.