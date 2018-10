Kippenvel: brandweerman sterft, bruid neemt in trouwkleed afscheid aan zijn zerk Sven Van Malderen

09 oktober 2018

16u46

Bron: Fox News 61 Op 29 september had brandweerman Kendall James Murphy normaal gezien zijn jawoord moeten geven. Een tragisch ongeval in Montgomery (Indiana) besliste er vorig jaar echter anders over. Als ultiem eerbetoon organiseerde zijn verloofde Jessica Padgett op hun beloofde dag een ontroerende fotoshoot. Ze trok het trouwkleed aan dat ze voor hem gedragen zou hebben en ging aan zijn grafzerk afscheid nemen. Het hartverscheurende resultaat zorgt voor een ferme brok in de keel.

Het ongeval kwam elf maanden geleden bijzonder ongelukkig tot stand: Murphy had gereageerd op een oproep en was ter plekke zijn brandweeruniform aan het aantrekken. Op dat moment kwam ook zijn collega Colby Blake aangereden. De man verloor de controle over het stuur, ramde drie wagens en verpletterde daarbij ook Murphy. Het 27-jarige slachtoffer had geen schijn van kans en stierf ter plekke.

Blake kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Achteraf bleek hij maar liefst 2,1 promille alcohol in zijn bloed gehad te hebben. Zijn proces volgt later nog.

Met laarzen en boeket bloemen

Jessica wilde de dag waarop hun huwelijk gepland stond niet zomaar laten passeren. In vol ornaat verscheen ze daarom aan zijn laatste rustplaats. Een bruidsmeisje en zijn getuige spraken lovende woorden, maar het zijn toch vooral de emotionele plaatjes die beroeren. Zo poseert ze bijvoorbeeld met zijn laarzen en een boeket bloemen in de hand. Zijn beeltenis werd er nadien bij gephotoshopt.

"Natuurlijk was ze kapot, maar ze wist er een mooie draai aan te geven", aldus de fotograaf van dienst. "Haar sterke uitstraling gaf haar zelfs iets onoverwinnelijks. Ze droeg het universum op haar schouders alsof het vleugels waren."

"Wat een emotioneel weekend"

"Murphy was een onbaatzuchtige man die graag tijd doorbracht met zijn familie en vrienden", klonk het bij de National Fallen Firefighters Association (een vereniging die omgekomen brandweermannen in de bloemetjes zet; nvdr). "Hij stond altijd paraat om te helpen en zijn fascinerende persoonlijkheid vulde elke kamer. Met zijn humor bracht hij iedereen aan het lachen, vrienden maken ging vanzelf."

Eergisteren werd Murphy ook herdacht tijdens de National Firefighters Memorial in Emmitsburg. "Wat een emotioneel weekend", reageerde Jessica op haar Facebookpagina. "Dit is absoluut niet de afloop die we wilden, maar het doet deugd om opgenomen te worden in zo'n hechte familie. Je zal voor eeuwig in ons hart blijven zitten #616."

De cijfers verwijzen naar juni 2016, de datum waarop Murphy vrijwilliger bij de brandweer werd. Hij trad zo in de voetsporen van zijn vader en grootvader.

Nog meer pakkende foto's vindt u hieronder.