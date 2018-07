Kinshasa komt terug op beslissing om visa voor Belgen te beperken IB

27 juli 2018

04u20

Bron: Belga 0 Congo is gisterenavond teruggekomen op zijn beslissing om Belgen, maar ook Fransen, nog slechts visa te geven voor humanitaire redenen. De beslissing was een paar uur oud.

"Rekening houdend met de dialoog die op dit moment loopt over de behandeling van visadossiers, zijn de instructies over het principe van wederkerigheid ingetrokken", aldus de minister voor Congolezen in het Buitenland, Emmanuel Ilunga, in een nota aan zijn Congolese ambassadeurs.

"We stellen ondubbelzinnig vast dat de ambassades van België en Frankrijk alleen nog visa verstrekken voor humanitaire redenen of voor medische zorgen aan Congolese inwoners sinds de sluiting van het Schengenhuis. Vanuit het principe van de wederkerigheid vragen we al onze diplomatieke vertegenwoordigingen om hetzelfde te doen", klonk het nog op 24 juli.

Schengenhuis

Het Schengenhuis, een soort Europees consulaat dat beheerd wordt door ons land, werd begin dit jaar gesloten op vraag van de Congolese autoriteiten. Kinshasa nam de maatregel omdat België te kritisch was geweest voor het regime van president Joseph Kabila.

"De communicatiekanalen tussen België en Congo blijven open en een dialoog is aan de gang. België hoopt dat we oplossingen kunnen vinden voor de problemen die het gevolg zijn van de stopzetting van de activiteiten van het Schengenhuis, en van de sluitingen van de algemene consulaten van Lubumbashi en Antwerpen, het verminderen van de frequentie van Brussels Airlines", zei de Belgische zaakgelastigde in Kinshasa op de Belgische nationale feestdag.

