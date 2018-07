Kinshasa beperkt visa voor Fransen en Belgen als reactie op Belgische maatregelen

26 juli 2018

Bron: Belga

De Congolese minister verantwoordelijk voor Congolezen in het buitenland heeft in een schrijven aan de Congolese ambassades gevraagd om dezelfde maatregelen toe te passen als de Belgische en de Franse ambassades in de Democratische Republiek. Die reiken sinds de sluiting van het Schengen Huis geen humanitaire visa of visa om medische redenen meer uit aan de Congolezen. Dat zou nu ook moeten gelden voor Belgen en Fransen die naar Congo willen afreizen.