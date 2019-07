Kindje op miraculeuze wijze aan dood ontsnapt na metershoge val uit raam Tom Tates

18 juli 2019

14u05

Bron: AD.nl 1 buitenland Een jongetje van elf maanden oud uit de Oekraïense stad Lutsk is na een val uit een raam op de vijfde verdieping op miraculeuze wijze aan de dood ontsnapt. De kleine Demyan viel namelijk op een waslijnconstructie op de derde verdieping en bleef daaraan bungelen. Yulia Rogak (21), de geschrokken moeder, alarmeerde toevallige passanten die het kindje uit zijn benarde positie wisten te bevrijden.

Volgens Rogak wees niets erop dat het kind uit het raam zou vallen, zo vertelde ze aan een Oekraïense nieuwssite waaruit ook andere media met woord en beeld citeren. “Ik stond met het raam op een kier de afwas te doen en Demyan was rustig aan het spelen. Heel even was ik afgeleid en toen ik mijn kind zocht, hoorde ik hem buiten schreeuwen”, aldus de moeder die moest toezien hoe haar zoontje naar beneden viel.

Terwijl ze naar het raam rende, ging er van alles door haar heen. “Toen ik naar buiten keek, zag ik Demyan op 15 meter boven de grond op een paar waslijnen liggen. De stalen beugels waaraan de draden waren bevestigd, begonnen al door te buigen.” De vrouw begon keihard om hulp te schreeuwen, waardoor ze de aandacht van twee mannen op straat wist te trekken. Die klommen vervolgens via een luifel aan de buitenkant van de flat naar boven, waarna een van de redders het jongetje kon vastgrijpen.

Schrammen

Omdat Yulia Rogak het niet kon aanzien, had ze haar handen uit pure wanhoop voor de ogen geslagen. “Toen ik weer keek, lag mijn zoontje veilig in de armen van die twee mannen. Mijn kleine Demyan werd vervolgens met lichte verwondingen aan zijn buik en spieren naar het ziekenhuis gebracht. Hij was in shock en maakt het, ondanks wat schrammen en bulten inmiddels weer goed. De dokter vertelde mij dat mijn zoontje vreselijk veel geluk heeft gehad en volledig zal herstellen. Als die waslijnen er niet hadden gehangen, was hij vrijwel zeker dood geweest. Gelukkig had hij een beschermengeltje op zijn schouders.”

De jonge vrouw heeft het raam direct beveiligd, zodat haar zoontje niet nog eens naar beneden kan vallen. Ze zocht contact met media om andere ouders te wijzen op de gevaren in flats. In Oekraïne wemelt het van de oude flatgebouwen die, omdat ze soms al tientallen jaren oud zijn, onvoldoende veilig zijn. Zo zijn balkons te laag, gammel of kunnen ramen niet goed worden gesloten.

Bekijk ook:

Peuter overleeft val dankzij auto