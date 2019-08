Kinderwagen vat spontaan vuur door stenen die op Nederlands strand werden geraapt kg

12 augustus 2019

12u38

Bron: ANP 2 Een kinderwagen in een vakantiehuis in het Nederlandse Nieuwvliet, enkele kilometers van de Belgische grens, heeft vlam gevat door stenen die onder in het mandje van de wagen lagen. De brandweer Cadzand meldde op Facebook dat op de stenen fosfor zat dat spontaan was gaan branden.

Een souvenir meenemen van het strand? Niet zonder gevaar, zo ondervonden enkele toeristen die verbleven in een vakantiehuisje in Nieuwvliet. Zij hadden enkele stenen van het strand geraapt en in de kinderwagen gelegd om mee te nemen.



Volgens de brandweer zouden die stenen later spontaan vuur hebben gevat. Wellicht lag er op dat moment geen kind in de kinderwagen.

Fosfor

De stenen zouden in brand zijn geschoten door sporen van fosfor, een extreem brandbare stof die bijvoorbeeld ook gebruikt kan worden in rookbommen.



De stof kwam wellicht terecht op de stenen nadat die in contact kwamen met munitie uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog. De brandweer meldt het strand bij Cadzand en Nieuwvliet is opgespoten, waarbij mogelijk ook stenen meegenomen werden waarop jarenlang oude munitie heeft gelegen.



De woning werd geventileerd en alles wat mogelijk in aanraking kwam met fosfor werd buiten gezet. Er vielen voor zover bekend geen gewonden.

