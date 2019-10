Kinderwagen met baby waait in Nieuwe Maas in Rotterdam mvdb

18 oktober 2019

21u27

Bron: AD.nl 2 Een bizar incident in Rotterdam vandaag: door een rukwind belandde een kinderwagen mét baby in het water van de Nieuwe Maas, de rivier waaraan de Nederlandse steden Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen zijn gelegen.

Het incident gebeurde bij de Westerkade in het Scheepvaartkwartier. De vader dook meteen het water in, zijn kind achterna. De twee stonden weer op het droge voordat de opgeroepen hulpdiensten arriveerden.



Een duikteam van de brandweer kreeg melding uit te rukken toen begin van de middag de melding binnenkwam. “De hulpdiensten waren uiteindelijk niet nodig”, bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. “Dat is natuurlijk voor iedereen fijn!’’