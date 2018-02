Kinderrechtenactivist voor UNICEF in cel voor verkrachting 13-jarige jongen LB

16 februari 2018

19u03

Bron: Daily Mail 21 De 77-jarige Brit Peter Newell, die decennialang voor UNICEF kinderrechten bepleitte, is tot zes jaar en acht maanden cel veroordeeld wegens de verkrachting van een 13-jarige jongen. De feiten speelden zich af tussen 1965 en 1968. Newell werd in januari jongstleden veroordeeld, zijn opsluiting komt nu in het nieuws naar aanleiding van de onthullingen van seksueel misbruik door medewerkers van de Britse ngo Oxfam.

De Londenaar leidde een campagne tegen de zogenaamde "corrigerende tik" voor kinderen en stond mee aan de wieg van het handboek dat het kinderfonds van de Verenigde Naties in 1998 uitbracht om de Conventie over de Rechten van het Kind in de praktijk om te zetten. De richtlijnen inzake beleid en rechtspraak worden tot vandaag door overheden wereldwijd gehanteert als het op kinderrechten aankomt. Ook agentschappen van de VN, ngo's, mensenrechtenorganisaties en academici gebruiken het hanbdboek nog steeds. Newell staat nu levenslang op de Britse lijst van seksuele misdadigers.

"Diep geschokt"

Een woordvoerder van UNICEF verklaarde vandaag "diep geschokt" te zijn door het nieuws over de arrestatie van Newell. "We wisten niets van deze misdrijven toen hij tot tien jaar geleden als raadgever voor UNICEF werkte. Sindsdien hanteren we strenge procedures om medewerkers en raadgevers door te lichten".

De naar verluidt "gruwelijke" feiten werden in de jaren zestig gepleegd maar kwamen pas vorig jaar aan het licht na een politieonderzoek.

Het nieuws van zijn opsluiting kadert binnen de waarschuwing dat pedofielen de sector van de hulpverlening viseren nadat aan het licht kwam dat 125 Britse ngo-medewerkers vorig jaar van seksueel misbruik werden beschuldigd. De omvang van het probleem werd blootgelegd door het schandaal rond Oxfam, wiens stafleden ervan worden beschuldigd een beroep te hebben gedaan op de diensten van prostituees in Haïti en het lastigvallen van jonge vrijwilligers in Britse Oxfamwinkels.

Newells slachtoffer was twaalf toen de reeks misdrijven een aanvang nam. Die grepen plaats tussen mei 1965 en mei 1968, op verschillende plaatsen in Londen en Zuidoost-Engeland. Het slachtoffer deed pas in maart 2016 aangifte van de misdrijven. Newell werd in mei vorig jaar verhoord en in oktober aangeklaagd.

"Newell pleegde een reeks vreselijke seksuele misdrijven die terecht zijn uitgemond in een lange gevangenisstraf", zo laat speurder Michal Lam-Hang van de Londense politie weten.