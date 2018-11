Kinderopvang gaat in hoger beroep tegen voorlopig verbod van elektrische bolderkar wegens “oneerlijk proces” AW

06 november 2018

14u57

Bron: Belga 3 In Nederland gaat een kinderopvang in Almere bij de Raad van State in hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter over de stint. Die bepaalde vorige week dat de elektrische bolderkar terecht van de openbare weg wordt gehaald in afwachting van de uitkomsten van een onderzoek naar de veiligheid van het voertuig.

Het is niet gebruikelijk om in beroep te gaan na een kort geding met zogeheten voorlopige voorzieningen, maar volgens de advocaat was er geen sprake van een eerlijk proces. Advocaat Werner van Bentem verwijst onder meer naar een 'aanvullende verklaring' waarop de rechter zich heeft gebaseerd. Die verklaring was niet officieel ingediend door een van de partijen. Het gaat om een incident met een stint dat werd gemeld door een Amsterdams kinderdagverblijf. Later wilde het kinderdagverblijf de melding intrekken maar er volgde een afgezwakte 'aanvullende verklaring'.

Geen doorslaggevende rol

Vlak voor de uitspraak in het kort geding lichtte de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer in over de afgezwakte melding uit Amsterdam. Ze zei later in een debat te betreuren dat dit zo laat gebeurde, maar dat ze het zelf ook pas kort wist en dat de verklaring geen doorslaggevende rol had gespeeld bij het besluit de stint voorlopig te verbieden.



Het gebruik van de elektrische bolderkar werd verboden na het ongeluk met een stint in Oss waarbij vier kinderen om het leven kwamen. De producent van de elektrische bolderkar ging intussen failliet.